Polisnytt i korthet: Flera bedrägeriförsök och stöld av kontanter

Här redovisar vår tidning flera polisnyheter med koppling till Vimmerby kommun i korthet.

Försök till bedrägeri:

En kvinna i 65-årsåldern från Vimmerby fick ett sms i måndags som såg ut som att komma från Klarna. Det fanns någon uppgift om att man skulle ha fått ett nytt Klarna-kort och skulle ringa upp ett angivet mobilnummer.

– Man har inget sådant kort och kommer inte heller ta kontakt med det angivna numret, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats eftersom målsägande fattade beslut om att inte ringa upp numret.

Försök till bedrägeri:

En man i 40-årsåldern från Vimmerby har fått ett mejl från Binly om en låneansökan som var under hantering.

– Det har inte målsägande gjort och man har även upptäckt att någon har skapat ett nytt BankID som man inte känner till, säger Ulf Gollungberg.

Han har inte blivit av med någonting och vänder sig till polisen med en anmälan om försök till bedrägeri.

Smitning från parkeringsskada:

Någon har kört in i en parkerad bil på Ica-parkeringen i Vimmerby. En skada har uppstått och misstänkt har lämnat platsen utan att ge sig till känna. Händelsen inträffade någon gång mellan klockan 18.00 och 18.20 i måndags.

– Man upptäckte repor på den främre kofångaren på bilen som ska vara en företagsbil, säger Ulf Gollungberg.

Brottet polisanmäls av en man i 25-årsåldern.

Grov stöld:

En kvinna i 70-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun polisanmäler en grov stöld efter att hon har upptäckt att det saknas pengar i plånboken som hon har haft i handväskan.

– När hon skulle betala inne på ICA-affären i Södra Vi upptäckte hon att det saknades en del kontanter. Det rör sig om några tusenlappar som hon inte hittar. Hon kan inte riktigt redogöra för hur pengarna har försvunnit, inte mer än att de är borta, säger Ulf Gollungberg.

Brottstiden sträcker sig mellan 7 och 9 juli och brottet rubriceras just nu som grov stöld.