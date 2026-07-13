KLART: Nu ska vinnaren utses – här är finalfältet i seniorklassen

Petri Häggman från Eksjö FRC har kvalificerat sig för seniorernas A-final.
Foto: Stefan Härnström
108 seniorförare kvalade sig vidare till lördagens finaldag för att göra upp om den prestigefyllda segern i Semesterracets seniorklass. Seniorerna körde två kvalomgångar och de 60 förarna med högst poäng efter två omgångar avancerade till tredje omgången.
Det som återstår i seniortävlingen är två sista chansen-heat och D-, C-, B- och A-final. Finalerna körs enligt ”runner up-principen”.
Kevin Eriksson från SMK Trollhättan var ensam om att lyckas bärga tre raka heatsegrar i grundomgången och är helt klar för A-final tillsammans med Malve Westerling, MK Kinda, Petri Häggman, Eksjö FRC, Jesper Sundström, Jungnerligans RC, Patrik Petersson, Ydre MK.
Den enda Vimmerby MS-föraren som kör ett finalheat är Ludvig Fransson, som har kvalificerat sig för D-final.
A-FINAL
Kevin Eriksson, SMK Trollhättan
Malve Westerling, MK Kinda
Petri Häggman, Eksjö FRC
Jesper Sundström, Jungnerligans RC
Patrik Petersson, Ydre MK
B-FINAL
Ulf Eriksson, Oskarshamns RC
Andreas Rönnlöf, Skepptuna MK
Tobias Göransson, Boxholms MK
Mats Andersson, MK Kinda
Joakim Persson, Tidaholms MK
C-FINAL
Marcus Åberg, Karlskrona AK
Casper Falk, SMK Gävle
Kasper Bergqvist, Kalmar MK
Emil Wernersson, MK Kinda
Rasmus Jernberg, Malungs MK
D-FINAL
Ludvig Fransson, Vimmerby MS
Joakim Lund Olander, MK Team Westom
Rasmus Stenberg, MK Ramunder
Fredrik Salsten, Mölndals MK
Joel Hult, Hästveda FRC (vinnare av första sista chansen-heatet)
Axel Hilding, Karlskrona AK (vinnare av andra sista chansen-heatet)