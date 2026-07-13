KLART: Nu ska vinnaren utses – här är finalfältet i seniorklassen

Petri Häggman från Eksjö FRC har kvalificerat sig för seniorernas A-final. Foto: Stefan Härnström

Den femte tävlingsdagen i Semesterracet går in i ett spännande och avgörande skede. Nu har seniorerna avverkat sina tre kvalomgångar och uppställningen i de respektive finalheaten är klar.

108 seniorförare kvalade sig vidare till lördagens finaldag för att göra upp om den prestigefyllda segern i Semesterracets seniorklass. Seniorerna körde två kvalomgångar och de 60 förarna med högst poäng efter två omgångar avancerade till tredje omgången.

Det som återstår i seniortävlingen är två sista chansen-heat och D-, C-, B- och A-final. Finalerna körs enligt ”runner up-principen”.

Kevin Eriksson från SMK Trollhättan var ensam om att lyckas bärga tre raka heatsegrar i grundomgången och är helt klar för A-final tillsammans med Malve Westerling, MK Kinda, Petri Häggman, Eksjö FRC, Jesper Sundström, Jungnerligans RC, Patrik Petersson, Ydre MK.

Den enda Vimmerby MS-föraren som kör ett finalheat är Ludvig Fransson, som har kvalificerat sig för D-final.

A-FINAL

Kevin Eriksson, SMK Trollhättan

Malve Westerling, MK Kinda

Petri Häggman, Eksjö FRC

Jesper Sundström, Jungnerligans RC

Patrik Petersson, Ydre MK

B-FINAL

Ulf Eriksson, Oskarshamns RC

Andreas Rönnlöf, Skepptuna MK

Tobias Göransson, Boxholms MK

Mats Andersson, MK Kinda

Joakim Persson, Tidaholms MK

C-FINAL

Marcus Åberg, Karlskrona AK

Casper Falk, SMK Gävle

Kasper Bergqvist, Kalmar MK

Emil Wernersson, MK Kinda

Rasmus Jernberg, Malungs MK

D-FINAL

Ludvig Fransson, Vimmerby MS

Joakim Lund Olander, MK Team Westom

Rasmus Stenberg, MK Ramunder

Fredrik Salsten, Mölndals MK

Joel Hult, Hästveda FRC (vinnare av första sista chansen-heatet)

Axel Hilding, Karlskrona AK (vinnare av andra sista chansen-heatet)