KLART: Här är damerna som är klara för finalkörning

Det är nu klart vilka damer som kör finalerna i Semesterracets damklass. Foto: Stefan Härnström

Nu står det klart vilka förare som tar plats i de olika finalerna i Semesterracets damklass.

48 damer inledde tävlingsdagen med två kvalomgångar. De 24 förarna med högst poäng körde vidare och kvalificerade sig för tredje omgången. Nu väntar C-, B- och A-final för de främsta förarna och finalerna körs enligt ”runner up”-principen.

Silverdalens MSK-föraren Elin Jonsson har precis som i fjol gjort en stark tävlingsdag och är framme i A-final i damklassen.

A-FINAL

Veronica Salsten, Mölndals MK

Pyret Öhrn, SMK Söderhamn

Elin Jonsson, Silverdalens MSK

Nell Brindmark, Åtvidabergs MK

Mimmi Öhrn, SMK Söderhamn

B-FINAL

Engla Johansson, Finspångs MS

Emma Karlsson, Malungs MK

Stina Nyströmer, Fjugesta MS

Camilla Wernersson, MK Kinda

Lina Persson, Simrishamns MK

C-FINAL

Malin Andersson, Orust BSK

Frida Börjesson, Lidköpings MSF

Lina Zetterström, SMK Sala

Jennifer Brindmark, Åtvidabergs MK

Agnes Jansson, Fjugesta MS

Teres Martinsson, Orust BSK