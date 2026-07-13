KLART: Här är damerna som är klara för finalkörning

Det är nu klart vilka damer som kör finalerna i Semesterracets damklass. Foto: Stefan Härnström
48 damer inledde tävlingsdagen med två kvalomgångar. De 24 förarna med högst poäng körde vidare och kvalificerade sig för tredje omgången. Nu väntar C-, B- och A-final för de främsta förarna och finalerna körs enligt ”runner up”-principen.
Silverdalens MSK-föraren Elin Jonsson har precis som i fjol gjort en stark tävlingsdag och är framme i A-final i damklassen.
A-FINAL
Veronica Salsten, Mölndals MK
Pyret Öhrn, SMK Söderhamn
Elin Jonsson, Silverdalens MSK
Nell Brindmark, Åtvidabergs MK
Mimmi Öhrn, SMK Söderhamn
B-FINAL
Engla Johansson, Finspångs MS
Emma Karlsson, Malungs MK
Stina Nyströmer, Fjugesta MS
Camilla Wernersson, MK Kinda
Lina Persson, Simrishamns MK
C-FINAL
Malin Andersson, Orust BSK
Frida Börjesson, Lidköpings MSF
Lina Zetterström, SMK Sala
Jennifer Brindmark, Åtvidabergs MK
Agnes Jansson, Fjugesta MS
Teres Martinsson, Orust BSK