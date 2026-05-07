Kenny och Jesper startar bilverkstad i Vimmerby – här ska man vara

Kenny Fransson på bilden startar ny bilverkstad i Vimmerby tillsammans med Jesper Sundström. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Ukrainaeldsjälen Kenny Fransson och folkraceprofilen Jesper Sundström har funnit varandra. Nu startar de en ny bilverkstad i Vimmerby under namnet KJ Bil AB. – Vi kompletterar varandra. Jag kan, men han är ännu vassare, säger Kenny Fransson.

Nyligen registrerades företaget KJ Bil AB i Vimmerby. Det är ett bolag som ska reparera fordon och maskiner, sälja bilar samt däck och fälgar.

Bakom bolaget står Ukrainaeldsjälen Kenny Fransson, 51, och folkpraceprofilen Jesper Sundström, 29. De har köpt upp inkråmet till en enskild firma och kör igång en bilverkstad på Södra Industrigatan 17 i Vimmerby.

– Det är jag och Jesper som gör det här tillsammans. Han har spetskompetens på bilar. Jag kan också, men han är vassare och vi kompletterar varandra bra, säger Kenny Fransson.

Den som drev den enskilda firman vill trappa ned.

– Han vill sluta och skulle det behövas, så kommer han att hjälpa till. Jag sa någon gång i förbifarten lite halvhjärtat att jag kunde köpa inkråmet då. Sedan började vi diskutera mer och mer, och det ledde till ett köp och en bolagsstart för oss.

Tar över i mitten av maj

Övertagandet sker den 15 maj och officiellt blir öppningen av den nya bilverkstaden den 18 maj.

– Vi slår inte igen dörren om någon kommer dit på fredagen, men det lär vara fullt ös för oss då. Vi ska bygga om en del och göra om och placera ut alla grejer över helgen där.

Vad kommer ni göra?

– Alla bilreparationer som kan tänkas bli samt jobba med däck och fälg. Vi kommer även ha däckhotell och det börjar redan komma in lite förfrågningar faktiskt. Vi är inte märkesbundna på något sätt och kan ta emot alla bilar.

Driver redan eget

Kenny Fransson driver redan ett eget måleriföretag och Jesper Sundström har ett vanligt sju till fyra-jobb.

– Men det här med att jobba sju till fyra förstår nog ingen av oss riktigt. Tanken är att det får rulla som det är ett tag nu och sedan efter valet är tanken att växla upp. På grund av min jobbsäsong kan jag inte växla upp innan dess. Jag måste måla över sommaren, annars blir många arga på mig, skrattar Kenny.

Men efter den här säsongen är hans tanke att minska sin egen insats i det företaget.

– Jag tänker varva ned det och frugan går in i det mer och mer. Sedan får vi se hur "Jeppe" gör, men han kör vissa veckor tills vidare. Så får vi se hur det blir.

Hur länge har ni haft planer på det här?

– Vi har egentligen pratat ett tag om att köra igång något ihop. Det började vi med förra sommaren och så mynnade det ut i det här. Som vanligt med mig är det lite av ett bananskal. Det här dök upp lägligt, jag ställde frågan till "Jeppe" om vi skulle köra och han sa ja.