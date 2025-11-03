GALNA HELGEN: DUBBLA SM-SILVER TILL SUPERLÖFTET FRÅN VIMMERBY

12-åriga jättelöftet från Vimmerby, Liv Gunnarsson, red i helgen hem dubbla SM-silver i hoppning – både på stor häst och ungponny. Foto: Privat

Framgångarna bara fortsätter för 12-åriga ryttartalangen från Vimmerby, Liv Gunnarsson. I sitt första inomhus-SM på stor häst någonsin red hon i lördags hem ett SM-silver. Det kryddade hon sedan med ett SM-silver i ungponny på söndagen. – Det är helt, helt galet och så extremt roligt, säger mamma Jennie Gunnarsson.

Trots att man kanske inte längre borde bli förvånad över Liv Gunnarssons bedrifter på hoppbanorna, kan man aldrig sluta att imponeras över den 12-åriga supertalangen.

Sedan tidigare har Liv mängder med framgångar på ponnyryggen, och började rida stor höst så sent som i mars i år.

På sin Gaia Ek kvalade hon i somras in till final i storhäst-SM, och slutade där åtta. När inne-SM för Children (12-14 år) avgjordes på Strömsholm den gångna veckan slog det till ordentligt för Liv.

Glädjetårar – både hos Liv och mamma

Liv och Gaia Ek var ett av sju ekipage som gick in i lördagens final med två felfria kvalrundor, både i 1,20 och 1,25. Finalens grundomgång reds på 1,25 och där var det bara Liv och en ryttare till som klarade sig felfria, så redan då var SM-medaljen säkrad.

– Omhoppningen reds på tid och där gick Liv ut först. Det gjorde att hon fick lägga upp tempot rejält och ta snäva svängar för at sätta press på finalmotståndaren. De gjorde en jättebra runda, men tyvärr touchade de i det näst sista hindret och det blev fyra fel, berättar Livs mamma Jennie Gunnarsson.

Detta gjorde att konkurrenten om guldet kunde rida sakta, kontrollerat och med vida svängar, vilket slutade med en felfri runda.

– Men Liv är inte på något sätt ledsen över det missade guldet, utan är helt överlycklig över silvret. Det var många glädjetårar som föll både på Liv och mig efter tävlingen, säger Jennie och skrattar.

Annons:

Ett SM-silver ytterligare

Av bara farten red Liv hem ytterligare ett SM-silver då SM för ungponny avgjordes under söndagen.

– Liv tog sig in i finalen med fyra fel, och efter en felfri runda stod det återigen mellan henne och en annan ryttare om segern. Även här fick Liv inleda omhoppningen, men nu blev det tiden som avgjorde. Båda ryttarna var felfria, men den andra tjejen var ynka två hundradelar snabbare i tidshoppningen. Det var riktigt nära, men vi är så glada över det här. Extra roligt att den sexåriga ponnyn som Liv red på är en egenuppfödd häst, säger Jennie.

Hur skulle du sammanfatta SM-veckan?

– Alltså det är helt galet. Helt, helt galet och så extremt roligt. Vi är så glada och tacksamma. Härnäst ska vi till Danmark och tävla under vecka 49, sedan blir det lugnt till efter nyår då vi startar upp säsongen 2026.