Återbruksbutiken i centrala Vimmerby stänger: ”Varit tuffa månader”

MR-butiken i centrala Vimmerby har öppet till den sista sommardagen, innan dörrarna slås igen. Nu sker utförsäljning och sedan börjar jakten på nästa plats.

Marina Edberg tog över lokalen på Järnvägsallén i Vimmerby för knappt tre år sedan, och har drivit en återbruksbutik genom sitt städföretag Mexod Städkvalité och Service. De senaste månaderna har däremot varit tuffa och nu kommer butiken att slå igen, något som Vimmerby Tidning var först med att rapportera.

Utförsäljning i sommar

Butiken kommer att ha öppet sex dagar i veckan under hela sommaren för en stor utförsäljning.

– Det har varit tuffa månader där man går back om, och om igen. Det säljs inte bra och man står med personal, hyra och allt. Nu satsar och har öppet nästan varenda dag tills mitten av augusti, för av erfarenhet vet vi att det brukar sjunka när skolorna börjar, säger Marina Edberg.

Juli är, som för de flesta företag i Vimmerby, den bästa månaden och många turister har hittat till butiken.

– Det gjorde de förra året, och året innan det, men det har varit tuffa år. Det är bra i juli, men det är mycket jobb för lite pengar och då måste man försöka göra på något annat sätt.

Marina Edberg har åtta anställda i företaget, men tack vare att städuppdragen kommer löpande ska den siffran inte behöva sjunka.

– En anställd har främst varit i butiken, men om vi får in mer städuppdrag kanske man kan vara kvar i företaget och jobba där. Vi har ju flera ben att stå på, så jag tror inte det blir någon åverkan så.

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Ska leta efter ny lokal

Tanken är att så småningom leta efter en annan lokal, men fram till dess kommer Marina Edberg att ha resterande lager hemma hos sig i Grinderum.

– Vi letar febrilt efter någon annan lokal, där vi kan kombinera alla verksamheter som vi har. Men man kan ibland behöva återhämta sig ekonomiskt också, säger Marina Edberg och tillägger:

– Städningen går bra, så det är inte något vi kommer sluta med, men det fungerar inte att ha det som vi har haft det just nu.

Tills man hittar rätt nytt ställe kanske det dyker upp loppisstunder i Grinderum.

– Vi har ju sakerna här i Grinderum och då kanske man kan ha öppet någon gång i månaden på en lördag och bjuda in lite stort istället, och se hur det går. För saker finns det, säger Marina Edberg och skrattar.