Skyhöga försäljningssiffror efter att Kalmar länstrafik halverat biljettpriserna

Från och med den 1 juli har det blivit billigare att åka kollektivt. Kalmar länstrafik har halverat priserna på månads- och seniorbiljetterna, vilket lett till en försäljningsökning på 600 procent.

Från den 1 juli kan regionerna halvera priset på månadsbiljetter och få ersättning för förlorade intäkter från staten. Det är en tillfällig lösning som beslutats av regeringen och som ska hjälpa till att stärka hushållens ekonomi. Stödet gäller mellan den 1 juli och 31 december 2026.

Kalmar länstrafik har, som många andra regioner, nu infört halverade priser på 30-dagars och seniorbiljetter. Det resulterade i att under det första dygnet skedde en försäljningsökning på drygt 600 procent på dessa biljettyper.

Visar på stort intresse

Enligt Kalmar länstrafik såldes 595 stycken 30-dagarsbiljetter under det första dygnet, där samma siffra för motsvarade dag förra året var 72 sålda biljetter. Även försäljningen för seniorbiljetter ökade, från 122 sålda förra året till 850 sålda i år.

– Rivstarten i försäljningen av 30-dagarsbiljetterna i samband med prissänkningen visar att det finns ett stort intresse för att välja kollektivtrafiken. Kalmar länstrafiks fokus i detta blir att möta det ökade resandet på ett tryggt och stabilt sätt. Sedan blir det givetvis mycket intressant att följa den tillfälliga prissänkningens fortsatta effekter för försäljningen och resandet på såväl kort som lång sikt, säger Mattias Ask, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

De rabatterade biljetterna har en aktiveringstid på 30 dagar, i jämförelse med ordinarie 365 dagar. Erbjudandet gäller för 30-dagarsbiljetter som aktiveras senast den 2 december.