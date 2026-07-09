DEBATT: Hur många miljoner till ska Vimmerbyborna betala?

De senaste veckorna har Vimmerbyborna kunnat läsa om flera kostsamma utköp i kommunen. Det handlar inte längre om ett enskilt fall.

Enligt Dagens Vimmerbys sammanställning har Vimmerby kommun genomfört sju utköp under det senaste halvåret till en kostnad på omkring 3,5 miljoner kronor. Tidningen har också tidigare rapporterat att kostnaden för kommunens utköp under 2023, 2024 och större delen av 2025 uppgick till 3,2 miljoner kronor.

Det är en utveckling som förtjänar betydligt fler svar än den hittills har fått.

Vi har förståelse för att enskilda överenskommelser ibland kan vara den bästa lösningen. Men när kostsamma utköp återkommer gång på gång måste kommunen också våga ställa sig frågan varför.

Finns det brister i rekryteringsprocesserna?

Finns det brister i organisationen eller ledarskapet?

Eller finns det andra orsaker som behöver identifieras och åtgärdas?

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Det handlar inte om att peka ut enskilda medarbetare. Det handlar om ansvar för kommunens ekonomi och om respekt för skattebetalarnas pengar.

När verksamheterna samtidigt får höra att ekonomin är ansträngd måste varje skattekrona användas så klokt som möjligt. Återkommande miljonutköp kan inte bli ett normalt inslag i kommunens verksamhet.

För Sverigedemokraterna är prioriteringarna tydliga. Vi vill se en kommun där resurserna används till det invånarna förväntar sig av sin kommun: en bra skola, en värdig ålderdom, en levande landsbygd och en trygg kommunal service. Problemen ska förebyggas, inte lösas först när de blivit kostsamma.

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Vi kommer därför att fortsätta lyfta frågor om ansvar, öppenhet och god hushållning. Vimmerbyborna har rätt att förvänta sig att deras skattekronor används med omsorg och eftertanke.

Vimmerby står inför ett vägval. Är man nöjd med hur kommunen styrs i dag är det naturligt att fortsätta som tidigare. Men den som vill se ett större ansvar för skattebetalarnas pengar, tydligare prioriteringar och ett nytt sätt att styra kommunen har också ett alternativ.

Sverigedemokraterna Vimmerby

Kommunfullmäktigegruppen