Systrarna Blixth sätter mål på olika nivåer – Mariah tillbaka efter benbrottet

Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson tävlar båda i Semesterracet för Målilla MK BK och självklart vill båda ta sig så högt upp på pallen som det bara går. I år har de valt att av olika anledningar valt att sätta målen på olika nivåer. Malin har med sig en hejarklack och siktar på finalerna, Mariah vill i första hand få bort ringrosten och ta sig till lördagens tävlande.

Malin berättar att hon vill ta sig till finalerna med sin svarta Volvo 245:a. Förra årets tävling beskriver hon som "skitdålig".

– Året innan gick det bra. Då åkte jag final. Förra året fick jag för mig att jag skulle åka en VW Variant men det gick inte så bra, jag kom inte till första böjen sedan snurrade det runt. Sedan var den okörbar. Det året glömde vi - fort. Nu kör jag något tryggare igen. Det här året har vi förhoppningar på att åka finaldagen och finalen. Det är målet.

Har med sig eleverna som hejarklack

Med sig i publiken har hon alla sina elever. Hon jobbar som lärare på skolan i Vena och har fått ett helt gäng folkraceintresserade elever där.

– Ja har smittat dem med mitt folkraceintresse. Så de kommer sitta här i kurvan efter lerhålet och heja på mig.

Visste de om att du tävlar i folkrace?

– Inte innan, när jag började hade jag en elev i min klass som var lite intresserad. När han fick veta att jag körde så ha de varit på alla tävlingar runtomkring. De har gjort en egen Snapchatgrupp där jag är med så jag måste skicka bilder varenda gång jag är på tävling. Så det har smittat av sig så nu är det nog tio elever som är här och hejar på mig. Det är jättekul faktiskt!

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Ska köra Maserati på Gotland

Sambon Christian har byggt en specialare till den kommande tävlingen på Gotland - en Maserati 222 från 1984. Mer hästkrafter och enligt honom också 300 kilo lättare än Volvoskåpet som Malin kör i Gnagaredelen. Hur lätthanterlig den är återstår att se enligt henne.

– Vi håller den till Gotland för där får man köra lite fler heat. Därför har vi sparat på den till dess.

Systern Mariah Blixth hann bara köra en tävling i år.

– Sedan bröt jag benet. Jag bröt fotleden på båda sidorna så det här blir första tävlingen efter det.

Hur känner du dig i fotleden nu?

– Jo, alltså... Jag går ju och rör mig normalt men vi får väl se hur det går att köra. Tror inte det ska vara några problem, när man väl sitter i bilen har man ju så mycket adrenalin. Då tänker man inte på det men man kommer ju vara ringrostig så vi får väl se hur det går.

Vad har du för mål?

– Först och främst att komma till lördag, det är målet. Sedan får vi väl ta det därifrån. Det är mycket bra förare som är med, sedan vill man ju alltid köra final men vi får se lite hur det är med foten och all rattrost som ska hinna komma bort med.

– Och vi kvalar ju samma dag på torsdag också så vi lär få mötas i ett heat, skrattar Malin.

– Ja det slår ju aldrig fel!