09 september 2025
Följ Västerviks jakt på finalplats – vår tidning liverapporterar

Morgan Anderssons Västervik är på god väg att avancera till SM-final. Foto: Hans Lindqvist

SPEEDWAY 09 september 2025 17.35

Västervik manövrerade ut Indianerna tämligen enkelt i första semifinalen och vann rättvist med 59–31. I kväll avgörs semifinalserien med match på Hejla Arena i Västervik. 

Morgan Andersson och hans Västervik har satt sig i ett gyllene läge för att gå till SM-final i speedway. Det blev seger med förkrossande 59–31 i första semifinalmötet på måndagen och nu ska semifinalserien avgöras med ett nytt möte mellan lagen. 

Känt sedan tidigare är att Indianerna har drabbats av några riktigt tunga avbräck och favoritskapet som redan var stort på Västervik har blivit ännu större. 

Vår tidning liverapporterar mötet och ni kan följa sändningen här nedan.

Ossian Mathiasson

