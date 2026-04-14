Trodde han fick värktabletter på hemmafest – döms för drograttfylleri

En man i 25-årsåldern från Hultsfred fick tabletter av en kille på en hemmafest. Själv trodde han att det var vanliga värktabletter, men nu döms han för drograttfylleri i Vimmerby.

Det var i mitten av februari i år som mannen blev stoppad av polis på Södra Ringleden i Vimmerby. Han blev misstänkt för rattfylleri och det visade sig att han hade pregabalin i blodet under färden.

Han åtalades därför för rattfylleri och även för ringa narkotikabrott, då han den senaste veckan ska ha använt detta. Mannen har nekat till brott och sagt att blev stoppad vid en vanlig kontroll.

Han säger att han aldrig hållit på med droger och aldrig kommer att göra det. Han ska ha blivit förvånad över resultatet. När han suttit och funderat över det hela har han kommit på att han nyligen hade varit på en hemmafest.

En kille där gav honom då några tabletter. Själv trodde han att det var vanliga värktabletter och ska ha fått till svar när han frågade att det var någon typ av alvedon.

Rätten tror inte på honom

Han säger själv att han tog två tabletter, men att han inte kände någon effekt. Han berättade inte om festen för polisen eftersom han inte kunde tänka sig att provet skulle vara positivt.

Killen som gav honom tabletterna är en bekant, men han vet inte vad han heter. Han vet bara hur killen ser ut.

Rätten anser att uppgifterna som mannen lämnat om den här hemmafesten inte är precisa vad gäller tid eller plats. Han har inte lämnat någon rimlig och trovärdig förklaring till hur han ofrivilligt fått i sig narkotikan, menar tingsrätten.

Han döms nu därför för både rattfylleri och ringa narkotikabrott. Påföljden blir dagsböter på sammanlagt 17 500 kronor. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och ersätta staten för analyskostnader på 2 600 kronor.