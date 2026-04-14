14 april 2026
KLART: POÄNGSTARKE FOWARDEN LÄMNAR KALMAR HC

Kanadensaren Matthew Struthers lämnar Kalmar HC efetr två säsonger. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 14 april 2026 20.28

Efter två säsonger står det klart att den poängstarke forwarden Matthew Struthers lämnar Kalmar HC. Det skriver KHC på sin hemsida i dag.

Kanadensaren anslöt till Kalmar inför säsongen 2024/25 från St Francis Xaiver i USports. I KHC-tröjan blev det totalt 92 matcher och 53 poäng, fördelat på 27 mål och 26 assists, under sina två säsonger i klubben.

”Vi vill rikta ett stort tack till Matthew för hans insatser, hans centerspel och de viktiga mål han bidragit med under sin tid i föreningen. Han har varit en uppskattad lagkamrat och en spelare som alltid gett sitt yttersta på isen”, skriver klubben på sin hemsida.

Matthew Struthers nya klubbadress är ännu inte officiell.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

