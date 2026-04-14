KLART: POÄNGSTARKE FOWARDEN LÄMNAR KALMAR HC

Efter två säsonger står det klart att den poängstarke forwarden Matthew Struthers lämnar Kalmar HC. Det skriver KHC på sin hemsida i dag.

Kanadensaren anslöt till Kalmar inför säsongen 2024/25 från St Francis Xaiver i USports. I KHC-tröjan blev det totalt 92 matcher och 53 poäng, fördelat på 27 mål och 26 assists, under sina två säsonger i klubben.

”Vi vill rikta ett stort tack till Matthew för hans insatser, hans centerspel och de viktiga mål han bidragit med under sin tid i föreningen. Han har varit en uppskattad lagkamrat och en spelare som alltid gett sitt yttersta på isen”, skriver klubben på sin hemsida.

Matthew Struthers nya klubbadress är ännu inte officiell.