Nu har kommunen tillträtt Strandhagen – men inflytt dröjer

Nu har kommunen tillträtt Strandhagen, men det dröjer innan det blir korttidsplatser där. Foto: Arkivbild

Kommunen har köpt Strandhagen i Vimmerby för tolv miljoner kronor. Men det kommer dröja innan kommunen kan flytta in. Nu ska en renovering upphandlas och prislappen är oklar.

Det var i höstas som vår tidning kunde berätta att kommunen hade planer på att köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen. Förr gick det under namnet Linneagården och under de senaste åren har det varit ett behandlingshem som företaget Nytida drivit.

År 2022 valde man dock att bomma igen och sedan dess har det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon velat sälja fastigheten som stått tom.

Kommunens intresse väcktes av det ansträngda behovet av korttidsplatser inom socialförvaltningen. I december fanns ett avtal på plats mellan parterna, men då fanns en möjlighet för kommunen att häva avtalet utifrån vad besiktningen av fastigheten skulle visa.

Kommunledningen trodde att detta skulle gå snabbt, men det har det inte gjort.

– Det finns asbest och radon i gamla hus. Nu handlar det om att se vilken utsträckning det rör sig om och om det är i väggar som ändå går att riva eller om är något som går att vädra bort. Det gör att man behöver längre tid på sig och det är radon och asbest besiktningen handlar om. Jag kan inte detaljerna i det här, men för att få en korrekt mätning behövde man en längre mätperiod, berättade kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i februari.

"Relativt gott skick"

Socialförvaltningen har bara gått och väntat på återkoppling om förvärvet av fastigheten och har ett stort behov av att lösa bristen på korttidsplatser.

Den första förhoppningen var att ha ett antal korttidsplatser klara redan nu under våren. Det är förstås omöjligt. Inte heller efter sommaren verkar troligt.

– Köpet är helt klart nu och det ska upphandlas en renovering där. Man bedömer från fastighet att det är en byggnad i relativt gott skick som ska kunna inrymma 24 korttidsplatser, säger Eva Kindstrand Ströberg.

"Finns två svar"

Det ska inte finnas några stora mängder asbest och radonvärdena är under gränsvärdena.

– Det är ingen PCB i byggnaden, men en mindre del asbest och det ligger under saneringskostnaden. Vi har tillrätt fastigheten nu.

Om byggnaden är i gott skick behövs inte så omfattande renoveringar?

– Det finns två svar på den frågan. I en del av lägenheterna behövs det inte mycket alls, men i andra delar är det rätt omfattande insatser som krävs. Det ska bli en upphandling och vår tidplan nu för alla 24 platser är kvartal ett 2027, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Själva köpet landade på tolv miljoner kronor, men kostnaden för själva renoveringen är oklar.

– Det vet vi först efter upphandlingen, när vi ser anbuden, säger vice ordförande Peter Karlsson (C).