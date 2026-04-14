Han startar eget företag och tar över lokal i Vimmerby

Shkelqim ”Jimmy” Nogu från Vimmerby har ett nystartat företag som har flyttat in i en tom lokal i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerbybon Shkelqim ”Jimmy” Nogu startar eget företag och flyttar in i Dagens Vimmerbys tidigare lokaler på Sevedegatan. Företaget heter ”Stucco Design”. – Jag fokuserar på spackling och putsning för att skapa en marmorliknande yta i hus, säger han.

Tidigare under våren startade Shkelqim Nogu sitt företag och han berättar att företagets inriktning är dekorativ puts och tadelakt som förvandlar väggar i ett hus till unika designelement.

Namnet på företaget är Stucco Design av Vimmerby Art Decor AB.

– Med inspiration från italienskt hantverk och fokus på detaljer ska jag unika väggytor som kombinerar estetik, hållbarhet och funktion. Man kan säga att jag putsar alla slags väggar i ett hus, säger Shkelqim Nogu.

Han har flyttat in i lokalen som Dagens Vimmerby tidigare huserade i. Det blir ingen verksamhet i denna lokal utan det blir på plats hos kunderna.

– Här i lokalen har jag gjort exempel på hur det kan se ut för att göra valet enklare för kunderna. Först gör vi grundarbetet och sedan fortsätter vi med andra produkter i olika lager och avslutar med vax.

Shkelqim ”Jimmy” Nogu är grundare av Stucco Design och har över 20 års erfarenhet inom bygg och måleri.

– Min första kontakt med materialet var för 15 år sedan i England. Efter det har jag gått utbildningar och jag har under många år arbetat med allt från traditionellt måleri till mer avancerade ytbehandlingar.

Han ser nu fram emot att dra igång företaget på riktigt.

– Ja, jag börjar nu direkt och kan börja åka ut till kunder. Jag hoppas kunna ha samarbete med bygg- och måleriföretag här i området. Det känns kul, spännande och motiverande och jag gillar att jobba med detaljer.