KLART: DÅ KÖRS VM-TÄVLINGEN I MÅLILLA NÄSTA ÅR

Peter Samuelsson hoppas på en ny folkfest i GP-tävlingen i Målilla den 11 juli. Foto: Ossian Mathiasson

Målilla och Dackarna fick sitt drömdatum. Nästa års GP-tävling i de småländska skogarna körs den 11 juli. – Det är helt rätt, det var det vi ville ha. Vi körde samma vecka 2023 och det fungerade klockrent, säger klubbens GP-general Peter Samuelsson.

Dackarna är en mycket erfaren GP-arrangör och när programmet för nästa säsong släpptes idag var det precis det datum som klubben önskat.

11 juli.

– Det är vecka 28 och det blir enkelt för folk planera in det här under sin semester. Vi körde en vecka tidigare förra året, men det här är bättre och så vi ville ha det. 2024 hade vi det i juni och det fungerade också, men det här är mer optimalt. Det blir mer intresse när det låg den här veckan jämfört med en månad tidigare.

Hur har diskussionen gått med arrangören?

– Vi har en bra relation med dem och var tidigt ute om vilket datum vi ville ha. Vi har fått en fråga om att tidigarelägga det en vecka, men det var så sent i processen så vi har redan bokat upp hyrprylar och hotell. Det köpte de.

Avtalet går ut efter nästa år

Som vanligt blir det tio GP-deltävlingar där Målilla är den enda i Sverige. Den första körs i Tyskland 2 maj och GP-serien avslutas sedan i polska Torun i slutat av september. Polen har tre deltävlingar, Storbritannien två och resten delas mellan Sverige, Danmark, Lettland, Tjeckien och Tyskland.

För Dackarna är nästa års tävling den sista på det nuvarande treåriga avtalet.

– Vi har redan varit i kontakt med dem och diskuterar en fortsättning. Det är lite nya förutsättningar nu eftersom det är en ny arrangör som går in från och med 2026. Vi ska känna lite på varandra först, men jag har varit och träffat dem i Riga och i Torun, och har en bra dialog. Jag har träffat deras grundare och vi har nog hittat en bra nivå att lägga oss på. Det är mer de som kommit till oss och frågat när vi vill fortsätta diskussionen om framtiden.

När tror du ett besked kan komma?

– Det vet jag inte. Nu är det så mycket. Det är deras första år och det är mycket för dem att ta in i deras diskussioner. Vi kommer inte sätta oss ned nu, utan det får bli någon gång innan vårt arrangemang. Det kommer nog gå ett litet tag.

"Vore dumt att inte fortsätta"

Klart är att Dackarna vill fortsätta arrangera.

– Inom styrelsen råder det inga tveksamheter. Vi har anläggningen och rutinen och får väldigt mycket positiv feedback. Det vore dumt att inte fortsätta.

Finns det andra klubbar i Sverige som vill åt tävlingen?

– Det finns det säkert, men du ska ha utrymmet. Det är inte som GP-tävlingar förr, då kunde man ta vilken bana som helst. Då fick man rum, men nu är det en så stor apparat så det kräver en hel del. Det är få anläggningar i Sverige som klarar av att hantera det här utrymmesmässigt. Arrangörsmässigt vet vi att vi har flera klubbar i Sverige som är jätteduktiga, där tvekar jag inte.

"Blir cirka en miljon"

Målilla har inte varit bortskämt med bra väder under sina senaste arrangemang.

– Det vore såklart trevligt nästa år. Varje gång jag säger att det är bra väder på prognosen så blir det pannkaka. Vi hade inte så bra väder varken 2024 och 2025, men 2023 var det kanonbra och nu kör vi samma vecka som då.

Publikmässigt hoppas Dackarna på minst 6 000 åskådare.

– Jag brukar säga att vi vill ha mellan 6-7 000 i alla fall och det har vi hållit. Sedan är det alltid plus i kassan om vi går över 8 000. Skillnaden mellan 7 000 och 8 500 i publik blir cirka en miljon på intäktssidan.

Vad betyder tävlingen ekonomiskt för er?

– Det är en intäkt för klubben, annars hade vi inte hållit på. Sedan är det mycket kostnader också och vi behöver ha de där 6 000 personerna. Det är på vanliga publiksidan som det varierar, VIP:en är alltid full.

Nytt för nästa år är att det även blir en fullvärdig VM-tävling på knattesidan, även kallad SGP4.

– Man uppgraderade det förra året till statusen att det är som en riktig VM-tävling och den kommer vi köra på dagen på lördagen. Så det blir juniorer på fredagen, knattar på dagen på lördagen och den stora tävlingen lördag kväll. Det har varit ett växande intresse för de andra tävlingarna och det är fantastiskt.