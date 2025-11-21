BOMBEN: VÄRLDSMÄSTAREN TILLBAKA I DACKARNA

Tai Woffinden vann SM-guld med Dackarna 2021. Nu är han klar för en återkomst i klubben. Foto: Bildbyrån

Ingen lagledare klar, men Dackarnas truppbygge börjar ändå ta form på allvar. Senaste nyförärvet är Tai Woffinden som vunnit tre individuella VM-titlar och vann SM-guld med Dackarna 2021. – En riktig profil att få in i truppen, skriver sportgruppen på klubbens sociala meder.

Profilen Tai Woffinden är klar för en comeback i Dackarna.

35-åringen har representerat klubben under två säsonger och var en del av laget som vann SM-guld 2021. Han kommer in på låga snittet 1,476 efter att ha haft en tung fjolårssäsong.

– Det känns roligt att kunna presentera Tai och våra förväntningar är såklart att han ska höja sitt snitt. Det är dessutom en bra kille att ha i ett lag”, kommenterar sportgruppen på sociala medier.

Vunnit tre VM-guld

På meritlistan finns tre individuella VM-titlar (2013, 2015 och 2018) och britten har länge varit en av speedwayens stora profiler.

Under våren var stjärnan med om en allvarlig olycka i Polen och skadorna höll honom borta från matchåkande under hela säsongen. Sedan tidigare står det klart att Woffinden får chansen i GP-serien under kommande säsong.