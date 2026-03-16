Woffinden drar sig ur GP-serien: ”Inte ett lätt beslut”

Tai Woffinden drar sig ur GP-serien i speedway för att fokusera på att rehabilitera sig från förra säsongens allvarliga skada och komma tillbaka till sporten. Foto: Ossian Mathiasson

Tai Woffinden fick förra säsongen spolierad av en otäck skada och höll på att mista livet. Den 35-årige britten tilldelades ett wildcard till 2026 års GP-serie i speedway som han nu väljer att tacka nej till.

Tai Woffinden var förra våren med om en allvarlig krasch i Polen och skadorna höll honom borta från sporten under hela säsongen. Den profilstarke speedwayföraren, som har vunnit tre individuella VM-titlar och SM-guld med Dackarna 2021, fick ett wildcard till årets GP-serie trots att han missade förra säsongen på grund av skada.

Nu, med en ny säsong i antågande, har 35-åringen fattat beslut om att dra sig ur GP-serien, vilket han meddelade via sina sociala medier på måndagen.

”Efter mycket funderande och noggrant övervägande har jag bestämt mig för att jag inte kommer att ta chansen att köra i Grand Prix den här säsongen. Jag är otroligt tacksam för att jag har fått den här möjligheten, och jag uppskattar verkligen den tro och det stöd som har visats mig. Det betyder otroligt mycket, och det här var verkligen inte ett lätt beslut”, skriver Tai Woffinden på sociala medier.

"Fortsätta bygga momentum"

Han skriver att hans huvudfokus under senaste året har varit att komma tillbaka till det han älskar mest – att köra speedway igen.

”Jag är verkligen glad att vara tillbaka på rätt spår och ser fram emot den kommande säsongen. För mig handlar det här året om att fortsätta bygga momentum och arbeta mot de mål jag hade satt upp för mig själv före förra årets olycka. Att ta en steg-för-steg-strategi känns som rätt beslut för var jag är just nu. Jag vet vad som krävs för att tävla på högsta nivå i Grand Prix-serien, och i det här skedet är min prioritet att fortsätta bygga det momentum och återgå till den nivå jag vet att jag kan nå”, skriver han.

Woffinden har till årets säsong kritat på för Dackarna i Bauhausligan och lämnar därmed Västervik Speedway som han skulle ha kört för i fjol.