ENKÄT: Så tror profilerna att det går för Dackarna och Västervik i år

En ny speedwaysäsong är i antågande. Om två veckor släpps tejpen för en ny spännande säsong i Bauhausligan. Vi lät fem speedwayprofiler delge sina tankar i samband med tisdagens upptaktsträff i Motala.

Vår tidning har ställt följande fem frågor till fem speedwaypersonligheter som närvarade på dagens upptaktsträff i Motala.

1. Vilket lag vinner för SM-guld?

2. Hur går det för Dackarna?

3. Hur går det för Västervik?

4. Vem är ligans främste förare?

5. Vilken förare får sitt stora genombrott i år?

Stefan ”Tosse” Bäckström, ny lagledare i Rospiggarna:

1) Jag tror att det blir Smederna som tar det. De har en bra bredd i laget och jag har bara en känsla av att de biter tillbaka mot förra året och de kommer vara där och hugga om det. Starkaste laget på pappret har Lejonen, men det handlar om att få ihop det och kunna köra med det bästa laget och nyttja förarna. Polen är som Polen är och kommer de vara med i GP och köra om sina platser så kommer Lejonen få lida.

2) Dackarna ser bra ut och jag är förvånad att de är så långt ner på vad de tror. De har en erfaren lagledare och många bra namn. Kommer han (Morgan Andersson) inte vara nöjd med laget efter halva säsongen så kommer han säkert byta ut en eller två förare och då tror jag att det kommer bli helt annorlunda. Det kommer bli ett bra lag och det är en fantastisk arena att vara på. Jag tror att de blir farliga.

3) Det brukar vara lite baksmälla efter ett SM-guld, men nu har han bytt ut så mycket förare och tagit in nya förare och har ändå rutin i laget. De är livsfarliga och har en stark svensksida. Kan de åka med bästa lag kommer de bli farliga. Semifinalerna kommer bli riktigt bra. Västervik kommer också vara med och hugga.

4) Bartosz Zmarzlik är den bästa förare. Det är bara vara ärlig och säga det. Han är nog bäst genom tiderna. Jag jobbade ihop med Tony (Rickardsson) i tio säsonger och for runt på VM. Det är mycket hårdare konkurrens i dag än vad det var på hans tid.

5) Jag tror att det blir Adam ”Bubba” Bednar som vi har och som vi inte skriver in på en gång på grund av att han går i skola. Det är en ung, tjeckisk kille som jag tror kommer få ett jättegenombrott och vi kommer köra med honom så mycket vi kan.

"Kan säkert få till det"

Pierre Lind, sportchef i Smederna:

1) Jag hoppas att vi i Smederna gör det. Vi har ett lag som jag tror på med bra konkurrens och bra toppar. Får vi bara vara hela och friska tror jag att vi kan gå hela vägen, men det är tufft i år. Det är många lag som har möjlighet att vinna SM-guldet.

2) Morgan är en duktig ledare som han kan säkert få till det. Det hänger på hur mycket Tai Woffinden och Nazar Parnitskyi kan åka. Jag tror att de har ett kort i rockärmen till slutspel och kan plocka in någon förare. Jag känner att det kommer hända något mer, men vad vet jag inte.

3) Jag tror att det går bra. De har en bra bana, bra förare och ett bra, jämnt lag. Om inte vi tar det så kanske Västervik tar det. Det vore skönt med revansch efter förra årets finalförlust.

4) Det är väl flera förare. Jag tycker väl Lambert, Zmarzlik och Lebedevs.

5) Jag tror att Mattias Pollestad tar ytterligare ett kliv i sin utveckling. Det har gått bra för honom i Polen. Det är en jordnära kille och en klok förare som utvecklas på ett bra sätt.

"Jag tror på mitt lag"

Oliver Berntzon, nyförvärv i Indianerna:

1) Bra fråga. Jag tror såklart på mitt lag. Jag har kört några SM-finaler de senaste åren och jag har alltid trott på mitt egna lag och sedan har det bara blivit ett guld. Jag säger väl samma nu – jag tror på mitt lag och sedan är det mycket som ska falla på plats. Man ska ha lite flyt och inte förare skadade i fel lägen.

2) Vem vet? Jag tror att det kommer gå bra för Dackarna. Morgan är duktig på det han gör och även om de inte har det starkaste laget på pappret så kommer han få ut allt ur sina förare. De kanske inte tar SM-guld, men jag tror absolut att de kommer vara ett av lagen där uppe.

3) Samma där. ”Micke” (Mikael Teurnberg) vet vad han gör och de har ett bra lag på pappret. Det är svårt att veta hur banan i Västervik kommer vara nu när ”Mogge” försvinner. Garanterat kommer de vara med där uppe i toppen

4) Det är Zmarzlik och det är en retorisk fråga. Han är bäst i världen och det vet vi med sex världsmästartitlar. Han levererar oavsett liga 2,7 poäng i snitt.

5) Det är klart att man hoppas och tror på att Rasmus (Karlsson) får ett genombrott i Indianerna, men jag kommer ändå lägga min röst på Nagels som jag kör tillsammans med i Polen. Han är en fantastisk förare som jobbar hårt, både på och utanför banan.

"Inte det där givna"

Daniel Davidsson, lagledare i Piraterna:

1) Jag tror att Smederna kommer vara med och de är livsfarliga när det väl börjar brinna. De är min favorit just nu.

2) De har en trupp som man inte riktigt vet någonting om. Woffinden är precis tillbaka efter skada och Parnitskyi fick GP-platsen och det ställer garanterat till det. De har ett spännande lag, men jag tror inte att det kommer vara ett självspelande piano. Det är inte det där givna.

3) De kommer vara med där uppe med det laget och den ganska breda uppställningen de har. Jag tror att de kommer få det tufft att försvara guldet. Jag tycker att det finns andra bättre och starkare lag med fler killar på väg uppåt.

4) Zmarzlik, det finns ingen förare som är nära honom.

5) Jag svarade Nagel (Villads). Hade inte Damian Ratajczak brutit lårbenet så hade jag nog haft honom där uppe. Pollestad (Mattias) har börjat bra. De två förarna är unga och ska ta steget nu.

"En del tår som det trampas på"

Mikael Wirebrand, lagledare i Vargarna:

1) Jag tror att Västervik vinner guldet. De har en stark, solid grupp med toppar. Det kommer sluta med vilka som har de bästa topparna. Tittar man på pappret i dag så vore det vara ett misslyckande om Västervik inte vinner.

2) Jag vet inte riktigt. Det är en trupp som man inte vet så mycket om. Har man en filosofi så kan man fylla ut den. Jag tror att det är ett av de sex lagen som tar sig till slutspel.

3) Det är en jätteutmaning att vinna två år i rad. Jag tror att Västervik kommer lida av att inte ha ”Mogge” (Morgan Andersson) där. Hur eller hur så är det en kille som har hållit ihop laget och allt runt omkring. Hur mycket han har betytt tror jag inte att klubben är riktigt medveten om. Det är en stark personlighet och han har starka åsikter som har burit frukt i Västervik. Dackarna måste vara beredda på att det förmodligen kommer vara en del tår som det trampas på.

4) Det är inget annan än Zmarzlik, tveklöst.

5) Med tanke på starten så tror jag att Pollestad (Mattias) ligger väldigt väl till. Han har potential och en stigande kurva.