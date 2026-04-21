Finalerna kommer sändas i SVT: "Fantastiskt fönster"

Det har varit en tid utan svensk speedway på svensk tv. Nu står det klart att SM-finalerna i höst kommer sändas på SVT. – Det är ett fantastiskt fönster. Speedway är en folkhemssport, säger Mikael Holmstrand, ordförande i ESS, på upptaktsträffen.

Det har varit en tid utan svensk speedway på tv. ESS Play har själva sänt matcherna och så blir det även i år, men det kommer också bli en ganska stor förändring.

Elitspeedway Sverige, ESS, är nämligen överens med SVT om ett avtal.

– I dagarna har vi fått klart med att finalerna kommer att visas på SVT för den breda publiken. Det blir antingen på play eller på linjär tv, men vi har nysajnat avtal med SVT, säger Mikael Holmstrand, ordförande för ESS, på upptaktsträffen i Motala.

Detta är något som Holmstrand jublar över.

– Det är fantastiskt fönster för oss att kunna komma ut och visa oss i. Speedway är en folkhemssport och det här är den bredaste plattformen som finns. Det är jättebra. SVT sänder även SM-veckan i juni och det är fina pr-tillfällen för svensk speedway.

På rätt väg

Mikael Holmstrand tycker att man är på rätt väg med svensk speedway för stunden.

– Vi har rätt utveckling och går åt rätt håll. Det är ett stort och mödosamt arbete, men nu har åtta klubbar enats och vi möjliggör en bättre kostnadskontroll i år. Vi vill helst ha åtta lag i ligan och nu är vi åtta lag och kan ta hand om produkten. Det möjliggör för fler svenska förare att etablera sig och vi kan bygga varumärket och svensk speedway starkare på sikt.

Att dra nya målgrupper till arenorna är ett annat fokus.

– Vi behöver lyfta varumärket svensk speedway och dra folk till arenan. Vi har ökat starkt på publiksidan och behöver finnas där framtidens publik finns. Vi jobbar med det på liganivå och klubbarna hjälper varandra.

Under 2025 slog man abonnentrekord på ESS Play.

– Vi tar steg för steg och är på väg mot rätt håll.