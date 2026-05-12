EFTER VÄSTERVIKS FÖRLUST: ”FUNDERAR PÅ DET SOM FAN”

Jason Doyle var poängmässigt bäst när Västervik Speedway föll borta mot Indianerna i kväll. Foto: Arkivbild

39-39 efter 13 heat, 43-41 inför det sista heatet, och efter 4-2 till hemmalaget Indianerna i det sista heatet slutade kvällens bortamatch med en 47-43-förlust för regerande mästarna Västervik Speedway.

Det var en osannolikt jämn match som utspelade sig på Sannahed i Kumla i kväll. Hälften av heaten slutade med 3-3:or och när det väl blev en 5-1:a åt något håll så kontrade motståndarna med samma sak i heatet efter.

Till slut blev det Indianernas 4-2:a i matchens allra sista heat som blev avgörande. Przemyslaw Pawlicki vann före Västerviks Jason Doyle, Indianernas Szymon Wozniak och Jacob Thorssell.

Men mer korrekt är nog att slå fast att det blev reservkampen som avgjorde matchen. Den vann nämligen Indianerna med förkrossande 12-3.

”Funderar på det som fan”

Att Anton Karlsson tar två poäng och Noel Wahlquist en ynka håller inte i landets högsta liga. Här har lagledare Micke Teurnberg hål att täppa till och något att tänka på.

– Det är ju inget att hymla med. Det var i reservheaten som vi förlorade matchen, och det är klart att det oroar mig inför fortsättningen när alla andra i laget kör så bra.

Utöver reservheaten tappade ni bara två heat men förlorade ändå matchen. Hur ser du på det?

– Det är klart att jag funderar som fan på det. Jag hoppades att det skulle funka, men samtidigt är killarna fullt medvetna om att de måste komma i gång. Det här håller så klart inte.

Hur tänker du inför kommande lagsammansättningar?

– Det handlar om snitt. Vi har ju Victor Pallovaara, men då kan Doyle (som var överlägset bäst poängmässigt) inte köra. Eller så får vi ändra om helt i laget. Just nu vet jag inte.

Indianerna-Västervik Speedway 47-43

Indianerna

1) Szymon Wozniak 10

2) Luke Becker 6

3) Kai Huckenbeck 6

4) Oliver Berntzon 3

5) Przemyslaw Pawlicki 10

6) Jonatan Grahn 4

7) Rasmus Karlsson 8



Västervik

1) Robert Lambert 9

2) Mads Hansen 5

3) Jacob Thorssell 7

4) Rasmus Jensen 6

5) Jason Doyle 13

6) Anton Karlsson 1

7) Noel Wahlquist 2