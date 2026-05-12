Woffinden levererade och gav tydliga besked: "Hittade kärleken till sporten igen"

Den brittiske 35-åringen är tillbaka den här säsongen efter skräckskadan. Han har fått en tuff start, men i Bauhausligan slog han till med 13 poäng på fem heat. – Jag känner ingen press utifrån, säger han efter segern mot Vargarna.

Det var lite av ett frågetecken inför matchen. I vilken form var Tai Woffinden? Hur var hans status? De senaste veckorna har varit svajiga för honom på annat håll.

I Sverige och Målilla kunde han uppenbarligen slappna av. Den brittiske världsstjärnan levererade högoktanigt och tog 13 poäng på fem heat. Med det var han näst bäst i hemmavästarna efter Artem Laguta.

– Jag är ganska nöjd med mina inställningsval på motorerna i dag. Jag prövade något annat på grund av vädret och ganska är glad för det. Jag gillade banan och jag hittade verkligen mer kärlek till sporten speedway i dag igen. Det här är vad jag gillar att göra. Att kunna åka på en tekniskt sett bra och välpreparerad bana. Det är vad det handlar om, säger Tai Woffinden efteråt.

Han såg väldigt bekväm ut på speedwaycykeln igen, även om han själv inte riktigt såg det så.

– Jag känner mig inte så självsäker. Jag har haft 22 månader borta från speedwayen, men jag har gjort den här sporten en jäkligt lång tid. Så jag har inga ursäkter. Det handlar om skärpa och jag behöver köra ännu mer för att få skärpan tillbaka.

Var det skönt att köra i Sverige med tanke på den press som är på dig i Polen?

– Ingen lägger så mycket press på mig som jag själv gör. Jag vill vinna för mig själv, inte för någon klubb, inte för något polskt lag eller något engelskt lag. Jag vill vinna för att jag vill vinna och jag känner ingen press utifrån. Jag har aldrig kämpat med att ha känt någon press i VM eller så heller. Ingen vill vinna mer än vad jag vill och det är fakta.

Hyllade banpersonalen

Tillsammans med Thomas H Jonasson, Matias Nielsen och Artem Laguta var Woffinden involverad i tre femettor. Med andra ord var han en stor segerorganisatör när Dackarna premiärbetvingade Vargarna med hela 53-37.

– Känslan är god, men det här var bara första matchen.

Han var imponerad över att banan höll den kvalitet den gjorde på Skrotfrag Arena.

– Det har regnat ganska kraftigt senaste dygnen och banpersonalen har gjort ett grymt jobb att få till den här typen av racing. Jag trodde inte det skulle bli match när jag kom hit, men de har gjort det väldigt bra och det uppskattas.