Förstudie pågår kring att utöka Itsam: "Inga beslut är tagna"

Mer än it-frågor kan bli framtiden för Itsam. I höstas togs beslut om att titta på att ge kommunalförbundet en fördjupad samverkan. Nu pågår förstudien. – Inga beslut är tagna, betonar Lars Johansson (V).

Det var i höstas som frågan om en fördjupad samverkan inom kommunalförbundet Itsam var uppe i kommunfullmäktige. Frågan aktualiserades i samband med att Kinda kommun under uppmärksammade former – som en protest mot beslutet att flytta Itsams kontor till Linköping – lämnade förbundet.

Kvar i förbundet är utöver Vimmerby även Boxholm, Åtvidaberg, Ydre och Ödeshög. Kindas utträde ur Itsam har bidragit till en kraftig påverkan på Itsams ekonomi. Brakförlusten 2024 landade på 6,8 miljoner kronor.

Under det här året ska direktionen för Itsam driva utvecklingen av nya samverkansinitiativ och målet med satsningen är att medlemskommunerna ska kunna effektivisera med sex miljoner kronor från 2027.

I korta drag kan det handla om att verksamheter, som anses lämpliga, överförs från medlemskommunerna till kommunalförbundet eller via kommunalförbundet till en värdkommun. Varje kommun fattar sedan självständiga beslut för varje enskild verksamhet som föreslås överlåtas via eller till Itsam.

Det första förslaget på samverkansområde som ska utredas är kontaktcenter och löneadministration. En sådan förstudie pågår nu. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj gav en information om förstudien.

– Det här var en informationspunkt och det pågår en utredning kring att kunna samverka mer mellan Itsamkommunerna. Det här är en del i det och det vi har sagt är att vi ska samverka där nyttoeffekterna är som störst. Än så länge är det bara arbetsmaterial, men det handlar om att få ut mer värde och effekt i pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Inga beslut är tagna"

Den rödgröna majoriteten är emellertid tydlig med att det är en bit kvar till beslutet.

– Inga beslut är tagna. Det tas längre fram, säger Lars Johansson (V).

Någon platslokalisering för detta finns inte med i förstudien.

– Nu tittar man på hur det här är organiserat i respektive kommun. Till hösten kan det eventuellt bli ett beslut, men det är flera saker som ska läggas till det här. Där vi ser nytta av samverkan ska vi samverka, och det gäller all samverkan vi har, säger Kindstrand Ströberg.

Det har funnits en oro och viss kritik från oppositionen i frågan.

– Innan jag är beredd att flytta fler verksamheter behöver vi veta om Itsam bedrivs på ett ekonomiskt hållbart och rättvist sätt. Vad vi får ut av de 48 miljoner vi stoppar in? Är det klokt att flytta arbetstillfällen från kommunen till en annan organisation, när vi inte kan garantera effektiviteten och kvaliteten på samma sätt som när det ligger i kommunen? Det här känns inte ansvarsfullt, det är för många osäkra faktorer och jag kan inte stå bakom beslutet. Vi behöver ha en noggrann och objektiv granskning som kan ge oss klara svar. Är ett medlemskap i Itsam det bästa valet för oss? Vi måste veta vad våra pengar faktiskt ger oss, sa oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) från talarstolen i höstas.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för en återremiss på fullmäktige, men det fick man inte igenom.