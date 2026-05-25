DACKESTJÄRNAN SVÅRT SKADAD – ”LETAR ERSÄTTARE”

tai Woffinden skadade sig illa vid en krasch i Polen i går. Foto: Skärmdump Canal + Sport

Dackarnas stjärnförare Tai Woffinden kraschade illa i Polen i går. Nu kommer uppgifter om att han har ådragit sig flera frakturer. – Jag kommer att försöka hitta en ersättare för långtidsskada, berättar lagledare Morgan Andersson.

Ex-världsmästaren Tai Woffinden gjorde en remarkabelt snabb comeback efter sin våldsamma krasch i Polen för drygt ett år sedan. Redan i sin första match för Dackarna, hemma mot Vargarna för två veckor sedan, visade nyförvärvet klass och noterades för 13+1 poäng – ett statement som tystade de som tvivlade på hans kapacitet efter de svåra skadorna och en bekräftelse på att Dackarnas lagledning hittat rätt i jakten på en tydlig heatledare.

Men i går var olyckan framme igen för Woffinden. I ena kurvan exploderade motorn, Tai for i backen och fick cykeln över sig. Han togs därefter med ambulans till sjukhus.

Flera brutna revben

Under måndagsmorgonen kom uppgifter från polsk media att Tai drabbats av flera brutna revben, fått en fraktur på ena skulderbladet samt även skadat en lunga, rapporterar speedwaynews.se.

Dackarnas lagledare Morgan Andersson har varit i kontakt med Tai Woffinden nu på morgonen.

– Jag har haft videosamtal med honom. Han skulle precis in på röntgen, men jag kan bekräfta att det handlar om skador på överkroppen. Närmare än så vill jag inte gå in på det just nu, säger han.

Letar ersättare

Det finns ännu ingen officiell prognos på hur länge Tai Woffinden väntas vara borta från speedwayovalen, men Morgan Andersson väljer att agera.

– Jag kommer att försöka hitta en ersättare för långtidsskada på minimum 28 dagar, och enligt regelverket måste den föraren ha samma eller lägre ingångssnitt som Tai. Det blir inte helt enkelt att hitta eftersom Tais snitt är väldigt förmånligt. Jag får erbjudande från förare som vill komma hit och köra varje vecka, så förare finns, men det handlar om att hitta rätt, säger Morgan Andersson.

Du känner ju Tai Woffinden väl, hur går dina tankar nu?

– Det är så sorgligt – för Tai, för hans familj och för folket runt honom. Han måste ju ha fått sin beskärda del av sån här skit, men nu väntar ett nytt uppehåll. Samtidigt kunde det ha gått ännu värre om han hade fått delar av den exploderande motorn på benen. Det är som ett pistolskott, och av motorn är det bara sopor kvar.

– Nu kommer Tai bli kvar några dagar på sjukhuset i Polen, men om jag känner honom rätt så kommer han ta sig hem till England så snart det går, hem och vila och sedan ”back to rehab”, som han sa till mig. Jag hoppas verkligen att han har viljan en gång till, men det låter det verkligen som.