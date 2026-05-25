Han blir ny sportchef i KHC: "Var helt självklart för min del"

Mike Rådde har senaste fem säsongerna jobbat ideellt för sportgruppen under Daniel Stolts ledning och klubben ser honom som en naturlig efterträdare då Jarkko Oikarinen tidigare lämnat rollen som sportchef.

Vid sin sida kommer Mike arbeta nära general manager Daniel Stolt tillsammans med ungdomsansvarig Camilla Freedeke där hans roll som sportchef länkas samman mellan ungdom och representationslaget.

"Valet av Mike som ny sportchef för Kalmar HC var helt självklart för min del. Jag har fått en hel del samtal, mail och sms med ansökningar från kompetenta personer, men min vilja och ambition har hela tiden varit att Mike ska ta detta uppdrag. Vi i Kalmar HC får in en otroligt lojal person som verkligen brinner för klubben och kommer passa helt perfekt in på alla sätt. Jag är otroligt stolt och nöjd att presentera Mike Rådde som vår nya sportchef", säger KHC:s general manager Daniel Stolt.

Mike Rådde ser fram emot sitt nya uppdrag.

"Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför möjligheten att bli sportchef för min moderklubb. Jag tackar för förtroendet och jag ser fram emot att fortsatt arbeta hårt och bidra till klubbens utveckling runt vårt representationslag och våra juniorer. Jag ser fram emot att arbeta nära ledarstaben, spelarna och hela organisationen för att ta nästa steg i Kalmar HC:s historia", säger Mike Rådde.