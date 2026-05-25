Hade egen vagn med sig till Ica – då blev den stulen

En man i 70-årsåldern hade med sig en egen vagn till sin handling. Men när han lämnat den vid kassan var den sedan borta.

Det var i fredags den 22 maj som mannen var på Ica Kvantum för att handla.

– Målsägande har med sig sin egen vagn, som han använder för att transportera mat. Han lämnade den vid kassan och när han kommer tillbaka är vagnen borta, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som alltså har egen shoppingvagn, tror nu att någon har stulit den.

– Det ligger som en stöld och vi får se. De har kameror där inne och vi får se om det går att reda ut det. Just nu tittar man på övervakningsfilmen. Det kan vara så att någon trott att det var Icas vagn.