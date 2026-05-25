Kortfattade svar från företaget efter solparksbeslutet

Landinfra får avslag på sin ansökan om att bygga en stor solcellspark i Frödinge. Miljöprövningsdelegationen säger nej med hänvisning till art- och strandskyddet. Landinfra är ytterst återhållsamma med kommentarer.

Det var strax före julen 2024 som det blev känt att företaget Landinfra Energy AB planerade för en stor solcellspark precis i utkanten av Frödinge samhälle. Avsikten har varit att bygga en solcellspark som är 30 hektar stor, vilket motsvarar cirka 60 fotbollsplaner.

Nära området där parken är föreslagen ligger bland annat Frödinge skola och förskola. Många närboende har varit starkt kritiska och drivit på protester mot företagets planer.

Under måndagen kom det besked som alla kritiska röster gått och väntat på. Miljöprövningsdelegationen avslår Landinfras ansökan, som lämnades in till Länsstyrelsen i höstas.

"Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökt verksamhet är förbjuden utifrån artskyddsbestämmelserna och att det saknas skäl för att medge dispens. Ansökt verksamhet får inte heller komma till stånd på brukningsvärd jordbruksmark eller inom strandskyddat område. Eftersom så stora delar av det planerade verksamhetsområdet måste undantas från exploatering får lokaliseringen som helhet anses olämplig", skriver man som motivering till varför ansökan ska avslås i sin sammanfattande bedömning.

Tolv rödlistade fågelarter

Fågelinventeringar har bland annat visat att tolv rödlistade fågelarter förekommer inom eller i närheten av projektområdet. En av dessa arter är Talltita.

Länsstyrelsen anser bland annat också att jordbruksmarken ska undantas exploateringen och att det finns andra alternativa lokaliseringar som inte omfattar jordbruksmark.

Knärot, som är rödlistad som sårbar och även fridlyst, finns i området. För att säkerställa artens fortlevnad och bevarande av livsmiljön anser man att områdena ska undantas från exploatering och avverkning i sin helhet.

"Länsstyrelsen bedömer att sökanden inte har visat att det finns skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Vi bedömer att det finns möjliga alternativa platser där solceller kan uppföras utan att åtgärder behöver vidtas inom strandskyddade områden. Det är därmed inte visat att verksamheten behöver maximeras på just den aktuella platsen på ett sätt som skulle motivera ingrepp som annars är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna", skriver man.

Vill inte kommentera

Anders Carlsson, som tillsammans med sin fru Camilla, varit allra mest drivande i protesterna känns det här förstås som en stor seger.

– Det har varit en otrolig stress och press. Man har fått släppa allt annat och bara koncentrera sig på detta. Det är en sten som har släppt. Det känns som ett nytt liv, sa han tidigare i dag.

Företaget Landinfras förhoppning har varit att kunna börja bygga under parken under det här året. Daniel Bergvall är projektutvecklare på Landinfra och ansvarig för projektet i Frödinge. Han svarar väldigt kort på våra frågor.

"Vi har precis fått ta del av Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet och kommer utvärdera vad det innebär för projektet", skriver han i ett mejl.

När vi frågar om beslutet var oväntat, vad de känner för det, vad de anser om skälen som angetts och om det är aktuellt att överklaga blir det samlade svaret så här:

"Vi kommer som sagt utvärdera beslutet och vad det innebär för projektet", skriver han.

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen som är nästa instans.