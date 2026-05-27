Dackarnas stjärna bekräftar skada: ”Kommer snart tillbaka”

Dackarnas GP-stjärna Artem Laguta skadade sig under tisdagens seriematch med Eskilstuna Smederna och bekräftar i ett inlägg på sociala medier att han har brutit handleden.

Det var mot slutet av Dackarnas skräckpräglade hemmamatch med Eskilstuna Smederna som Artem Laguta blev den tredje skadade Dackeföraren efter en duell med Kim Nilsson. Artem Laguta for in i luftstaketet, fick cykeln över sig, grimaserade illa samtidigt som han höll sig för sin ena arm och gjorde av förklarliga skäl inga fler framträdanden på speedwayovalen i Målilla på tisdagskvällen.

Vår tidning rapporterade efter matchen om att Artem Laguta har skadat handleden, en skada som huvudpersonen själv bekräftar i ett inlägg på sitt Instagramkonto på onsdagen. Han visar även en bild på den skadade handleden.

”I går på banan hos Dackarna bröt jag min arm. För tillfället är det okänt hur länge jag kommer vara ifrån banan. Men jag känner mig själv, jag kommer snart tillbaka”, skriver han på sitt Instagramkonto.