VIDEO: Dollydots uppträde på event som lockade 20 000 besökare

Dollydots med Emilia ”Millan” Holmberg, Sandra Näslund och Camilla Näslund fick den äran att återigen uppträda på Motorns Dag i Borgholm som i år uppskattas ha lockat runt 20 000 besökare. Foto: Privat

Det blev ett tredje år. Publiken och arrangören ville se Dollydots från Vimmerby på Motorns Dag i Borgholm också i år. – Arrangemanget slog rekord med runt 20 000 besökare, säger Sandra Näslund, som är tacksam för möjligheten att få uppträda på det stora eventet.

De är vana att bli inbjudna vid det här laget, men inte mindre tacksamma för den skull. Det är något visst att få möjligheten att uppträda på stora scenen under det välbesöka eventet. I år dessutom rekordstort.

– Det uppskattas ha varit runt 20 000 besökare, så det blev ett rekordår i både antal besökare och fordon med 600 anmälda till utställningen och cruisingen, berättar Sandra Näslund som tillbringade lördagen i Borgholm ihop med Emilia ”Millan” Holmberg och systern Camilla Näslund.

Vad tänker du kring att ni fick möjligheten att uppträda på motoreventet ännu en gång?

– Som vi förstår det så uppskattar de att vi bjuder mycket på oss själva, att vi är tjejer i en motorvärld och kör den här musiken som folk blir glada av, dansar och har roligt till. Med den mundering vi har går vi all in, och vi sprider mycket glädje, säger Sandra Näslund och fortsätter:

– Sedan trodde vi kanske inte att vi skulle få komma tillbaka en tredje gång, men det var verkligen jätteroligt att vi fick frågan.

Tar med sig mycket minnen

Sandra, Millan och Camilla tar med sig mycket minnen från dagen och kvällen.

– Det är en lång dag. Vi kör tre set, bara det är lite ovanligt. Vanligtvis är det en timme, eller ett par halvtimmar uppdelat. Nu uppträder vi både klockan 13, 15 och 20 vid cruisingen, så det blir en helhet på ett annat sätt. Vi andas musiken och bilarna under en heldag, och det är så många olika människor där; raggare, entusiaster, folk som sitter och står på bilarna… Till och med syrran fick feeling och hoppade upp på en motorhuv, berättar hon och skrattar.

Sandra Näslund blir entusiastisk bara hon pratar om det.

– Så avslutas allt med karaoke på restaurang Himla-Gott, där vi blev indragna för ett fjärde set kan man säga. Det blir så härlig stämning, det är uppskattat att folk tycker det är så kul, berättar Sandra Näslund, som är riktigt nöjd med Dollydots medverkan i det stora motoreventet.

Blir det en fjärde gång?

– Det vet man aldrig, men absolut – får vi frågan skulle vi säkert tacka ja. Det är en himla rolig tillställning, och just att det är så mycket folk gör det så speciellt. Vid första framträdandet är alla människor i rörelse. Hela torget, hela gågatan är smockad med folk, så det knappt går att röra sig. Folk stannar upp och lyssnar på oss, det är väldigt kul, säger Sandra Näslund och ser fram emot nästa event på Öland.

För Dollydots har också fått förmånen att uppträda för tredje gången på Svenska Kungsrallyt, som är kungens motorevent på Sollidens slott.

– Det är också superkul. Det är samma arrangör som bokat oss. Han sa att han pratat med kungen nyligen, som sa sig vara glad över att vi skulle komma tillbaka.

2026 är dessutom ett jubileumsår. Slottet fyller 120 år och kungaparet firar guldbröllop. Det stora firandet markeras med en exklusiv fotoutställning med kungafamiljens egna privata bilder från fem decennier och en rad evenemang som pågår hela sommaren fram till den 27 september.

– Det ska bli kul att se om det blir någon skillnad på arrangemanget, nu när det är jubileum, avslutar Sandra Näslund förväntansfullt.