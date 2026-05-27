Lokal förening får drygt en kvarts miljon i bidrag till viktig satsning

Bertil Carlsson är förstås glad över att Frödinge bygdegårdsförening beviljas bidrag.

Alla ska kunna höra vad som sägs i Frödinge bygdegård. Det har varit bygdegårdsföreningens ambition och nu får man nästan 260 000 kronor i bidrag från Boverket. – Det här handlar om tillgänglighet, säger föreningens ordförande Bertil Carlsson.

Boverket delar i år ut sammanlagt 28,4 miljoner kronor i bidrag till 93 olika projekt i landet. Bidragen har beviljats för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

Inför 2026 års beslutsomgång kom det in 175 ansökningar totalt sett.

I Vimmerby kommun är det en förening som beviljats bidrag. Det rör sig om Frödinge bygdegårdsförening som får nästan 260 000 kronor.

Ordförande Bertil Carlsson överraskades med beskedet när vår tidning ringde honom strax efter lunchtid på onsdagen.

– Det handlar om tillgänglighet och när man pratar om tillgänglighet är givetvis hörsel en del av det. Tekniken har gått så snabbt i dag att man måste ha relativt mycket förstärkning i en lokal som en bygdegård. Syftet är att vi ska skapa möjligheter för personer med alla typer av hörapparater att ta del av det som framförs på scen eller i våra lokaler. Vi kommer göra hörselslinga i hela lokalen, säger han.

Lokalt företag får uppdraget

Pengarna ska även gå till en satsning på toaletterna.

– Är du hörselskadad är det inte säkert att du hör om brandlarmet går. Därför kommer vi göra blixtljus där inne så att man blir varslad om att det är något som gör att man bör söka sig ut. Så vi ska visualisera på toaletterna och det här är vad vi ska använda pengarna till.

Uppdraget kommer gå till det lokala företaget Live Audio Group of Sweden.

– På sommaren är det mycket festivaler och annat, så vi har sagt innan att om Boverket beviljar bidrag får vi ta det på höstkanten. Så till hösten är förhoppningen och att det sedan är klart någon gång till november eller december.

Vad betyder det att få det här bidraget?

– Det betyder jättemycket. Vår ambition är att alla ska kunna ta del av utbudet vi har och en väldigt stor del av det handlar om tillgänglighet. Hörsel- och synskadade ska kunna vistas här och ta del av det som sker, så det ligger helt i linje med vår ambition om att öka tillgängligheten för alla.

"Fler och fler kommer ha behov"

Dessutom kommer detta bara bli viktigare och viktigare, menar Bertil Carlsson.

– Ett fenomen till är att i takt med att vi blir äldre som individer ökar graden av hörselskador. Fler och fler kommer ha behov av någon form av förstärkning av ljud, så det här är jätteroligt.

I länet får Skäggenäs bygdegårdsförening sammanlagt drygt 2,6 miljoner kronor till två olika projekt. Logen Mönsterås av IOGT-NTO får en halv miljon och Blomstergruppen Mönsterås får drygt 1,2 miljoner.