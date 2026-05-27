27 maj 2026
Efter turbulensen – hon blir nytt regionråd för Moderaterna

Emma Lilliehorn blir nytt regionråd för Moderaterna i Kalmar län. Foto: Pressbild

POLITIK 27 maj 2026 13.20

Det har varit en stormig tid för Moderaterna. Nu står det klart vem som blir partiets tredje regionråd och därmed ersätter Carl Dahlin. 

Turbulensen runt regionrådet Carl Dahlin var stor i vintras och tidigt i våras. Han är inte längre kvar som regionråd och under onsdagen utsåg Moderaterna i regionen en ersättare. 

Det blir Kalmarbon och tidigare ölänningen Emma Lilliehorn som tar partiets tredje regionrådspost vid sidan av Malin Sjölander och Pär-Gustav Johansson. 

– Jag är väldigt hedrad över förtroendet. Kalmar län står inför stora utmaningar med växande vårdköer och bristande tillgänglighet. Moderaterna ska fortsätta vara en tydlig röst för ansvarstagande, reformer och framtidstro i hela länet, säger Emma Lilliehorn i ett pressmeddelande.

M lyfter särskilt behovet av att stärka den nära vården, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och skapa bättre förutsättningar för företagande och utveckling i hela länet inför valet.

– Vi behöver ett ledarskap som vågar prioritera kärnverksamheten och som sätter invånarnas behov först. Vår ambition är tydlig: vården ska fungera bättre, köerna ska kortas och människor ska ha större valfrihet i vården. Moderaterna är redo att ta ansvar för det ledarskap som krävs för att utveckla hela Kalmar län, säger hon.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

