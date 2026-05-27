Efter turbulensen – hon blir nytt regionråd för Moderaterna

Emma Lilliehorn blir nytt regionråd för Moderaterna i Kalmar län.
Turbulensen runt regionrådet Carl Dahlin var stor i vintras och tidigt i våras. Han är inte längre kvar som regionråd och under onsdagen utsåg Moderaterna i regionen en ersättare.
Det blir Kalmarbon och tidigare ölänningen Emma Lilliehorn som tar partiets tredje regionrådspost vid sidan av Malin Sjölander och Pär-Gustav Johansson.
– Jag är väldigt hedrad över förtroendet. Kalmar län står inför stora utmaningar med växande vårdköer och bristande tillgänglighet. Moderaterna ska fortsätta vara en tydlig röst för ansvarstagande, reformer och framtidstro i hela länet, säger Emma Lilliehorn i ett pressmeddelande.
M lyfter särskilt behovet av att stärka den nära vården, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och skapa bättre förutsättningar för företagande och utveckling i hela länet inför valet.
– Vi behöver ett ledarskap som vågar prioritera kärnverksamheten och som sätter invånarnas behov först. Vår ambition är tydlig: vården ska fungera bättre, köerna ska kortas och människor ska ha större valfrihet i vården. Moderaterna är redo att ta ansvar för det ledarskap som krävs för att utveckla hela Kalmar län, säger hon.