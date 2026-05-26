SMÅLAND: Person död – hittats bland brandresterna

I helgen brann en villa i Holsbybrunn i Vetlanda kommun ned till grunden. Nu bekräftar polisen för Vetlanda-Posten att en person hittats död.

Det var vid 01.40-tiden under natten till söndagen som räddningstjänsten larmades till Holsbybrunn med anledning av en villabrand.

Räddningstjänsten möttes av en övertänd villa och den fick, på grund av brandens omfattning, brinna ned. Under tisdagen bekräftar nu polisen att en person hittats död i askan.

Det rapporterar Vetlanda-Posten. Polisen har arbetat med tekniker vid det avspärrade huset under tisdagen.

– Vi kan bekräfta att en person omkommit och har meddelat anhöriga, säger Mats Pettersson, presstalesperson på polisen, till SVT.

Enligt polisen handlar det om den person som bodde i villan.