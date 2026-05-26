Stort träd blåste ner över gångbanan – lyckligtvis var ingen där

Det kunde gått riktigt illa när ett av de stora träd som står på Vimarskolans mark intill Lundgatan under tisdagseftermiddagen föll offer för blåsten. Foto: Privat

Ett av de stora träd som står på Vimarskolans mark föll i dag offer för blåsten. Trädet brakade rakt ner över gång- och cykelbanan samt ut på Lundgatan, men lyckligtvis befann sig ingen människa på platsen.

Det har blåst rejält i våra trakter under tisdagen, och räddningstjänsten har fått flera påringningar.

– Det har varit lite stökigt med träd som har fallit över vägar på flera ställen i kommunen, berättar Ola Ståhlgren, räddningschef i beredskap.

Även de boende i staden fick se ett jätteträd ge vika. Det handlar om ett av de träd som står på Vimarskolans mark, intill Lundgatan, som föll rakt över staketet som omgärdar skolområdet, över gång- och cykelbanan och ut på gatan.

– Vi fick in samtal om det, så jag åkte dit och tittade. Därefter kontaktade jag driften på kommunen, som nu får ta hand om trädet och laga staketet. Lyckligtvis ska ingen ha kommit till skada i samband med händelsen, säger Ola Ståhlgren.