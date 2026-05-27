Efter flytten från Hultsfred till Vimmerby – nu bjuder man in till öppet hus

På fredag bjuder Sydved in till öppet hus i sina nya lokaler i Vimmerby.

Drygt tio år efter flytten från Vimmerby till Hultsfred gjorde företaget den omvända. Nu bjuder man in till öppet hus för att visa upp sina nya lokaler på Eklunds Företagscenter i Vimmerby.

För drygt tio år sedan valde Sydved att flytta sitt ena kontor i område Öst, som sträcker sig från Valdemarsvik till Ronneby, från Vimmerby till Hultsfred.

i vintras kunde vår tidning berätta att Sydved, som köper virke av skogsägare i södra Sverige och erbjuder skoglig service och rådgivning, att Sydved nu väljer att göra den omvända flytten och återvända till Vimmerby.

Företaget hade då vuxit ur sina nuvarande lokaler och under våren har man flyttat in på Eklunds Företagetscenter i Vimmerby. Nu på fredag, den 29 maj, öppnar man dörrarna till sitt nya kontor i Vimmerby och bjuder in till en kombinerad skogsdag och öppet hus.

På plats finns även Areal och Axima.

– Areal och Axima sitter i samma hus och vi har tänkt vara välbemannade och ha folk från skogsvårdssidan på plats. Det blir en dag med maskinutställningar, tävlingar och såklart möjlighet att prata skog med oss, säger områdeschefen Tobias Cederlöf.

"Gått jättebra"

Utöver maskinvisningar kommer man även bjuda på korv och kaffe.

– Vi grillar korv, bjuder på kaffe och kaka och så blir det någon tävling också. Vi hoppas att man vill komma och se lokalerna, området och lite maskiner. Vi har varit på plats ett tag, men inte fått i ordning fullt ut förrän nu. Därför vill vi informera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners om var vi vi finns i Vimmerby, så att de hittar till oss. Vi hoppas att mycket folk vill komma och se hur vi har det.

Hur har flytten gått?

– Det har gått jättebra och inte varit några konstigheter. Det har blivit jättefint och kontoret i Vimmerby är fullt fungerande. Vi är åtta, nio stycken som är där. Sedan är vi ganska flexibla och ingen är där varje dag. Det är datorn vi behöver och sedan kan vi jobba på många olika håll, säger Tobias Cederlöf.