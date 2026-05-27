SMÅLAND: MAN DÖD EFTER MOTORCYKELOLYCKA

En man omkom under tisdagskvällen efter en motorcykelolycka. Mannen ska ha kört av vägen och ut i skogen.

Det var vid 18-tiden som larm inkom om en singelolycka med motorcykel på länsväg 819 strax söder om Lessebo, mellan Nybro och Växjö, skriver polisen på sin hemsida. Motorcykeln ska ha kört av vägen och ut i skogen. Två personer uppgavs vara drabbade, där föraren var skadad.

Den skadade personen, en man i 30-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus eskorterad av polisen.

Sent på tisdagskvällen meddelade polisen att den skadade mannen hade avlidit till följd av olyckan. Mannens anhöriga är underrättade och olyckan kommer att utredas.