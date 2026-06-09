VÄSTERVIK VANN KLART – MATCHEN BRÖTS EFTER ÅTTA HEAT

Mikael Teurnberg var luttrad efter att matchen brutits på grund av regn. Foto: Hans Lindqvist

Bara drygt halva matchen hann köras mellan Västervik och Vargarna ikväll. Det räckte gott för hemmalaget som ledde med 29-19 när matchen bröts på grund av regnet.

Enkronasmatch och en trolig hemmaseger. Det var upplagt för publikfest i Västervik – men regnet förstörde det mesta av både publikfest, stämning och racing.

Ett uppehåll före matchstart verkade lovande och matchen inleddes på bästa sätt för hemmalaget med en femetta från Robert Lambert och Tom Brennan. Västervik hade sedan god kontroll på matchen och sex poängs ledning innan det var dags för nästa femetta, denna gång signerad Jacob Thorssell och Rasmus Jensen. I heatet efter, det sjunde, floppade Lamberg/Brennan och åkte på 1-5 i rumpan – men firma Thorsell/Jensen var glödhet och replikerade direkt.

Det heatet blev det sista och Västervik vann med 29-19. Om åtta heat har genomförts skjuts inte matcherna i Bauhausligan upp, utan matchen slutar helt enkelt 29-19.

– Det blev en lång och halvstressig dag. Det är synd, men det blev ju bra heat, vi kom igång som planerat och banan var jättefin. Sedan kom en riktig skur och det regnar fortfarande. Prognosen visade ju inget regn ikväll, suckar Mikael Teurnberg, lagledare i Västervik.

"Hade säkert varit det dubbla"

Thorsell körde in 8+1 på sina tre heat och Jensen 6+1.

– De körde väldigt bra. Vi vann med tio poäng och fick två poäng på kontot. Det var stabilt rakt över, men inte så mycket som stack ut. Banan var fin och det var snabba tider.

2 800 hade tagit sig till Hejla Arena.

– Det hade säkert varit det dubbla om det hade varit bra väder, men jag har hållit på så länge att jag inte blir besviken. Igår var det kanonväder i Västervik så det är ju lite synd när man hoppas på publikfest, men det är som det är.

Poängen: Jacob Thorssell 8+1 (3 heat), Rasmus Jensen 6+1 (3), Robert Lamberg 3+1 (2), Tom Brennan 5 (3), Mads Hansen 3 (1), Victor Palovaara 2 (2), Anton Karlsson 2+2 (2).