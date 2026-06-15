DRÖMSTART FÖR SVERIGE – VANN STORT MOT TUNISIEN

Den 3 juli 2018. Det var senaste gången det svenska herrlandslaget vann en VM-match i fotboll. I natt, svensk tid, hände det igen.

Sverige missade det senaste världsmästerskapet och i princip allt talade för att vi skulle missa även VM 2026. Men trots det enorma mörkret efter förlusten hemma mot Kosovo i VM-kvalet lyckades Sverige ta sig till världens största fotbollsfest.

Premiären blev också en enda lång klang- och jubelföreställning.

Tunisien, som inte släppte in ett enda (!) mål på sina tio kvalmatcher till VM, fick vittja nätet hela gånger fem om. Yasin Ayari dunkade in 1-0 på volley tidigt och gav Sverige en drömstart. Av respekt firade inte Ayari, vars pappa är från just Tunisien, målet.

Alexander Isak utökade sedan till 2-0 när många svenskar nog var inne på andra koppen kaffe denna måndag morgon i vårt avlånga land.

Ayari tvåmålsskytt

Tunisien reducerade visserligen före paus, men särskilt mycket match blev aldrig. Efter en bjudning av nordafrikanerna kunde Viktor Gyökeres sätta 3-1. Mattias Svanberg kunde sedan, bara sekunder efter sitt inhopp, göra 4-1 efter en minimal touch från Alexander Isak och på tilläggstid fastställde Yasin Ayari slutresultatet med ett vackert skott fram till 5-1. Den här gången höll han inte igen på måljublet.

Sverige fick nu en oväntat bra start på turneringen och leder gruppen före Nederländerna och Japan, som kryssade några timmar senare. Sveriges nästa match spelas mot Nederländerna dagen efter små grodorna och midsommarsnaps.