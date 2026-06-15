DEBATT: Alla borde få betala rätt pris i kollektivtrafiken

Jag var intresserad av att åka till Virserum den 30:e maj för att cykla dressin fram och tillbaka till Hultarp. Aktiviteten börjar vid 10:00 enligt uppgift vid bokning på föreneingens hemsida. Kan man använda kollektivtrafiken för att ta sig till och från Virserum?



Bor i mellanlänet söder om Oskarshamn och lämplig hållplats är Påskallavik E22. Med hjälp av KLT:s verktyg på deras hemsida är det buss 160 jag skall använda med avgång 10:31. (man kan väll säga att redan här sket det sig med kollektivtrafiken)

Sedan blir det att byta buss i Oskarshamn för buss till Berga station. Nytt byte av fordon denna gång för att åka med tåg till Hultsfred. Återigen ett annat fordon för att åka sista sträckan till Virserum, denna gång med närtrafiken. En transport som måste förbeställas sista helgfria vardagen innan avresa.

Anländer till Virserum enligt tidtabellens uppgifter 13:15.

Hmm!

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Som nostalgi kollade jag hur jag skull kunna ta mig hem med kollektivtrafiken. Jodå det går och avresan är precis tvärt om och avgång med närtrafikfordon från Virserum klockan 08:45, en timma och 15 minuter före aktiviteten med dressincykling börjar. Jag skull kliva av bussen 11:42 vid Påskallavik.

Är kollektivtrafiken användbar? Ja, kan vara så i och mellan större tätorter Kalmar-Oskarshamn, Kalmar- Nybro. Västervik-Vimmerby.

Är kollektivtrafiken användbar för att åka till eller från andra platser i länet? Nej, absolut inte!

Det är många som är med och betalar biljetter på kollektivtrafiken genom subventioner som har sitt ursprung i skatter och moms till staten. Staten har även intäkter från statliga bolag som LKAB, Vattenfall, Sveaskog, m.fl. Dessa intäkter används bl.a. till att subventionera skola, vård, kollektivtrafik, mm.

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Hur levererar regionen kollektivtrafik till invånarna? Ja det gör man till en del. Men många är som sagt med och betalar men servicen med kollektivtrafiken levereras inte över allt.

Är det någon som skulle vilja betala för något som inte levereras?

Det är hög tid att se över detta med subventioner, gratisbiljetter, halvering av priset på månadskort och så vidare.

Tycker faktiskt att var och en som använder kollektivtrafiken ska får betala rätt pris för biljetten så att det täcker kostnader för fordon, drift och löner till personal.

Det är det jag får göra för egen bil om jag vill åka till Virserum för att cykla dressin fram och tillbaka till Hultarp. Det är ju något som även ungdomars föräldrar får göra när de skall ta sig till och från Virserum.

Jörgen Carlsson

Skattebetalare och pensionär boende på landsbygden i Kalmar län.