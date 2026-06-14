Dackarna möter nollpoängaren – här är startsjuan

På tisdag åker Dackarna till Motala för match mot nollpoängaren Piraterna. På söndagen spikade Morgan Andersson sin uppställning.

Patryk Dudek gjorde en storstilad comeback för Dackarna senast. Han finns med även på tisdag och tar plats nummer tre i uppställningen. Såhär ser Dackarnas lag ut:

1. Timo Lahti

2. Jakub Krawczyk

3. Patryk Dudek

4. Chris Holder

5. Tomas H Jonasson

6. Avon van Dyck

7. Andreas Lyager

Löpande snitt: 12,074.

Dackarna är förstås storfavorit, inte minst med tanke på att man besegrade samma pirater med 55-34 på hemmaoval förra veckan.

Piraterna ger exakt samma förare chansen som senast och hoppas såklart på revansch. Löpande snittet ligger på 8,540 för följande förare:

1. Vaclav Milik

2. Daniil Kolodinski

3. Ben Cook

4. Jonathan Ejnermark

5. Jonas Seifert

6. Oskar Paulch

7. Erik Persson

Nyförvärvet debuterar för Västervik

I veckan meddelade Jason Doyle att han var klar med Västervik för den här gången. Västervik hittade en ersättare direkt och Rohan Tungate är med redan på tisdag. Då möter Västervik mittenlaget Vargarna som vunnit hälften av sina matcher såhär långt.

Västervik kör med följande startsjua:

1. Robert Lambert

2. Tom Brennan

3. Rohan Tungate

4. Mads Hansen

5. Jacob Thorssell

6. Noel Wahlqvist

7. Victor Palovaara

Löpande snitt: 9,542.

Vargarna kliver in i matchen med ett löpande snitt på 10,811 och kör med detta manskap:

1. Martin Vaculik

2. Norick Blödorn

3. Wiktor Przyjemski

4. Jakub Miskowiak

5. Frederik Jakobsen

6. Filip Hjelmland

7. Ludvig Selvin

I tisdags möttes lagen i Västervik och då vann Teurnbergs lag med 29-19 och matchen avslutades efter åtta heat på grund av regn. Jämfört med lagets senaste match kliver Jakobsen och Vaculik in istället för Jaimon Lidsey och Maksymilian Pawelczak.