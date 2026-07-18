Dags för hektiska veckan: Här är Västerviks lag på måndag

I kväll tillkännagavs hur Västervik Speedways lagledare Micke Teurnberg formerar laget till måndagens hemmamatch mot Rospiggarna. Foto: Arkivbild

Regn tidigare under säsongen gör att Västervik Speedway tvingas köra tre matcher på tre dagar kommande vecka. I kväll släpptes laguppställningarna inför måndagens hemmamatch.

Västervik Speedway har en synnerligen hektisk vecka framför sig. Tisdagsregn tidigare under sommaren gör att det den här veckan blir tre matcher på lika många dagar för Västervik – hemmamatch mot Rospiggarna på måndag, bortamatch mot Lejonen på tisdag och slutligen hemmamatch mot Lejonen på onsdag.

I kväll släpptes laguppställningarna till matchen, där tabellfyran Västervik får ses som klar favorit mot nästjumbon Rospiggarna som har sju förluster på sina åtta körda matcher. Detta trots att hemmalaget har tvingats mecka en del i sin sjua.

I avstängde Rasmus Jensens frånvaro gör 37-årige nyförvärvet Grzegorz Zengota premiär för Västervik.

Västerviks lagledare Micke Teurnberg mönstrar följande uppställning:

1) Robert Lambert

2) Rohan Tungate

3) Jacob Thorssell

4) Mads Hansen

5) Grzegorz Zengota

6) Victor Palovaara

7) Anton Karlsson

Rospiggarna kommer till start med denna sjua:

1) Piotr Pawlicki

2) Ludvig Lindgren

3) Mikkel Michelsen

4) Jonas Knudsen

5) Adam Ellis

6) Emil Millberg

7) Philip Bängs Hellström