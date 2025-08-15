DEBATT: Därför behövs mer död ved i Kalmar läns skogar

Mängden död ved ökar i Kalmar läns brukade skogar, enligt ny statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Den döda veden är avgörande för livskraftiga skogsekosystem. Därför behöver Kalmar läns skogsägare fortsätta att skapa död ved i skogen, skriver Sanna Strömberg, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

Biologisk mångfald är en förutsättning för livskraftiga ekosystem i skogarna. Död ved ökar den biologiska mångfalden, då den fungerar som livsmiljö och födokälla åt fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar. Uppskattningsvis är cirka 20 procent av alla skogslevande arter beroende av död ved.



Till död ved räknas stående döda träd, liggande döda träd i olika nedbrytningsstadier, naturliga och tillskapade högstubbar samt brandstubbar. Alla former och dimensioner av död ved gör nytta för biologisk mångfald, men generellt är grov död ved mer värdefull än klen död ved.



Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mäter årligen mängden död ved i Sveriges skogar. SLU presenterar statistiken som ett årsmedelvärde för en femårsperiod. Nu visar ny statistik att mängden död ved per hektar produktiv skogsmark i Sverige ökade med 2,0 procent mellan femårsperioderna 2019–2023 och 2020–2024.



*

I de skogar i Kalmar län där det bedrivs skogsbruk ökade mängden död ved per hektar med 4,8 procent mellan de två femårsperioderna. Sedan femårsperioden 1994–1998, då Riksskogstaxeringen först började mäta mängden död ved, har den döda veden i Kalmar läns brukade skogar ökat med 211,4 procent.



Att mängden död ved i Kalmar läns brukade skogar har ökat är positivt, men det finns fortfarande mer död ved i den obrukade skogen jämfört med i den brukade skogen. Vi skogsägare måste därför göra aktiva insatser för att öka mängden död ved i våra brukade skogar.



När vi skördar bör vi spara ytor där det finns mycket död ved. Vi bör också skapa högstubbar och låta vissa träd stå kvar och dö på rot. Död ved kan också skapas genom aktiva åtgärder så som att bryta av träd, skada barken eller genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar.



*

Skogsstyrelsen och skogsnäringen har i gemensam dialog tagit fram en målbild för död ved i skogen. Målbilden syftar både till att bevara den döda ved som redan finns och till att öka mängden död ved i det brukade landskapet.



Holmens mål är att alla naturligt förekommande skogslevarande arter ska fortsätta leva och frodas i Kalmar läns skogar. Samtidigt måste vi bruka skogen för klimatets skull. Utmaningen ligger därför i att kunna kombinera ett skogsbruk som möjliggör ökad skörd med att samtidigt säkerställa att det finns livsutrymme för alla skogens arter. Det är därför oerhört viktigt att skogsnäringen vidtar aktiva åtgärder för att främja biologisk mångfald.



Sanna Strömberg, naturvårdsspecialist på Holmen Skog