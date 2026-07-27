EXTREMT JÄMN MATCH – LAMBERT ORDNADE SEGERN

Robert Lambert visade på nytt storform och bar Västervik till segern borta mot Vargarna. Foto: Bildbyrån

Oavgjorda heat var melodin. Men Robert Lambert var i en klass för sig. Han tog maximala 15 poäng och Västervik vann med 46-44 borta mot Vargarna.

Matchen, som egentligen skulle ha körts redan i juni, fick klämmas in nu i slutet av juli och det påverkade båda lagens uppställningar. Världsstjärnan och britten Robert Lambert fanns dock med i Västerviks lag.

Tillsammans med Villads Nagel förde han Västervik till seger med minsta möjliga marginal borta mot Vargarna i den på förhand mycket ovissa matchen, där båda lagen körde riders för varsin förare.

Det blev dock en extremt jämn historia. Hela elva av 15 heat slutade oavgjort, alltså 3-3. Hemmalaget Vargarna hade poängövertag i ett enda heat och det var när Tim Sörensen och Maksymilian Pawelczak tog en femetta mot Västerviksduon Noel Wahlquist och Jacob Thorssell.

Poängövertag i tre heat

Västervik å sin sida tog fler poäng i tre heat och vann samtliga av dem med 4-2. Men det som gjorde segern möjlig var när Robert Lambert, som ensam Västerviksförare efter att Noel Wahlquist fallit på eget grepp i första kurvan, hämtade upp ett 5-1-underläge till 3-3 i det 13:e heatet.

Lambert i storform vann sedan även nomineringsheatet och tog sig då förbi Norick Blödorn som fått heatet bästa start.

46-44 mot Vargarna innebär att Västervik lägger beslag på samtliga poäng mot E22-rivalen från Norrköping.

Mer om matchen senare.