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EXTREMT JÄMN MATCH – LAMBERT ORDNADE SEGERN

Robert Lambert visade på nytt storform och bar Västervik till segern borta mot Vargarna. Foto: Bildbyrån

EXTREMT JÄMN MATCH – LAMBERT ORDNADE SEGERN

SPEEDWAY 27 juli 2026 21.07

Oavgjorda heat var melodin. Men Robert Lambert var i en klass för sig. Han tog maximala 15 poäng och Västervik vann med 46-44 borta mot Vargarna.

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Matchen, som egentligen skulle ha körts redan i juni, fick klämmas in nu i slutet av juli och det påverkade båda lagens uppställningar. Världsstjärnan och britten Robert Lambert fanns dock med i Västerviks lag. 

Tillsammans med Villads Nagel förde han Västervik till seger med minsta möjliga marginal borta mot Vargarna i den på förhand mycket ovissa matchen, där båda lagen körde riders för varsin förare.

Det blev dock en extremt jämn historia. Hela elva av 15 heat slutade oavgjort, alltså 3-3. Hemmalaget Vargarna hade poängövertag i ett enda heat och det var när Tim Sörensen och Maksymilian Pawelczak tog en femetta mot Västerviksduon Noel Wahlquist och Jacob Thorssell. 

Poängövertag i tre heat

Västervik å sin sida tog fler poäng i tre heat och vann samtliga av dem med 4-2. Men det som gjorde segern möjlig var när Robert Lambert, som ensam Västerviksförare efter att Noel Wahlquist fallit på eget grepp i första kurvan, hämtade upp ett 5-1-underläge till 3-3 i det 13:e heatet. 

Lambert i storform vann sedan även nomineringsheatet och tog sig då förbi Norick Blödorn som fått heatet bästa start. 

46-44 mot Vargarna innebär att Västervik lägger beslag på samtliga poäng mot E22-rivalen från Norrköping. 

Mer om matchen senare.

Fakta

Västerviks poäng: 

1) Robert Lambert 15 (5)

2) Victor Palovaara 1 (5)

3) Villads Nagel 13+1 (6)

4) Mads Hansen R/R

5) Jacob Thorssell 7 (4)

6) Anton Karlsson 4+3 (5)

7) Noel Wahlquist 6 (5)

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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