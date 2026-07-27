Teurnbergs jättehyllning: "Ingen kunde ta honom"

Robert Lambert var i en klass för sig för Västervik mot Vargarna. Foto: Arkivbild

Det fanns 15 poäng att ta. Robert Lambert tog det också. Tillsammans med Villads Nagel körde han in 28 av Västerviks 46 poäng. – Där har du nycklarna, säger Mikael Teurnberg efter 46-44-segern mot Vargarna.

I mitten av juni ställdes matchen mellan Vargarna och Västervik in på grund förväntat skyfallsliknande regn. Det fick följden att E22-derbyt kördes i Norrköping den här måndagskvällen.

Det krånglade till det för båda lagen som tvingades köra riders replacement för varsin förare. Speedwaymässigt blev det dock en nagelbitare för publiken.

Elva av 15 heat slutade oavgjort och matchen avgjordes först i det allra sista heatet. Då löste Robert Lambert och Villads Nagel en fyrtvåa för Västervik och säkrade segern med 46-44.

Därmed lämnade Västervik med tre nya poäng på kontot.

– Det kan inte bli jämnare än så här. Skönt att få med sig poängen, konstaterar lagledaren Mikael Teurnberg.

"Där har du nycklarna"

En totalt speedwayointresserad person förstod att mycket berodde på Lambert och Nagel. Lambert tog maximala 15 poäng och tillsammans med Nagel körde han in 28 av lagets 46 poäng.

– Där har du nycklarna.

Vad säger du om deras kvällar?

– Lambert är så grym, han är världsklass. Så många omkörningar som han gör i dag har det nog inte varit på den här banan på hela året.

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"Ingen kunde ta honom"

I det 13:e heatet såg matchen ut att glida över i Vargarnas favör. Noel Wahlquist blev utesluten efter en vurpa i första kurvan och i omstarten hamnade Lambert sist. Han kämpade sig dock förbi både Norick Blödorn och Maksymilian Pawelczak och löste 3-3 i heatet.

– Ingen kunde ta honom. Han måste ha gjort sju omkörningar minst. Skönt att Nagel kommer tillbaka också. Det behövs ör laget. Det är lite struligt med Hansen (Mads) skadad och Jensen (Rasmus) avstängd också. Kan Nagel köra som i dag är det viktigt för framtiden. Slutspelsplatsen är ju redan säkrad, säger Teurnberg.

Att en match i Bauhausligan innehåller elva oavgjorda heat hör förstås inte till vanligheterna.

– Det var jättejämnt hela tiden. Det var lite funderingar kring hur vi skulle göra med startnummer och sådär i sista heatet, men med facit i hand blev det rätt. Det vet man aldrig innan. Skönt att få med sig tre poäng nu när slutspelet närmar sig.

Jobbig kväll för Palovaara

Reservparet Anton Karlsson och Noel Wahlquist tog tillsammans tio poäng och Jacob Thorssell sju. Den som hade en jobbig kväll var Victor Palovaara på ordinarie plats.

– Han hade en tung kväll. Han låg på poängplats flera gånger, men för honom blir det viktigt att åka hem och ladda om. Noel gör en viktig insats inte minst i heat 12 när han körde om Hjelmland (Filip) och vi kom ikapp igen. Jacob tog också viktiga poäng, men det är ju Lambert och Nagels som är segerorganisatörer.

Västervik kommer till morgondagens derby mot Dackarna med det lag som är anmält. Det pågår dock en jakt efter en skadeersättare till Mads Hansen.

– Jag har några, men det är ingen som riktigt kan ersätta Mads Hansen. Det var skönt att vi inte fick fler skador. Det var precis att vi fick ihop fullt lag nu när jag inte hade fyra förare tillgängliga. Tungate (Rohan) kunde inte köra, Brennan (Tom) kör i England och Zengota (Grzegorz) var inte heller tillgänglig. Vi tittar, men jag tror inte jag hittar någon i Mads Hansens nivå.