DEBATT: Så många reste kollektivt i Kalmar län i sommar

Sommaren 2025 har bjudit på ljusglimtar för kollektivtrafiken i Region Kalmar län. Vi kan konstatera ett tydligt trendbrott. Efter en något svag start på året har utvecklingen vänt, resandet ökade under juni och juli och totalt har 4 730 051 resor gjorts fram till och med juli, vilket är närmare 50 000 fler än samma period förra året. Framför allt är det busstrafiken som lockat fler resenärer.

Satsningar som Sommarbiljetten har gett resultat. Den har haft en stark utveckling i år med drygt 700 fler biljetter sålda jämfört med förra året, och intresset för sommarlovsbiljetten är fortsatt mycket starkt. I år beräknas omkring 11 300 biljetter ha sålts, varav över 9 000 har aktiverats. Det visar att unga i Kalmar län uppskattar möjligheten att resa hållbart och fritt, även när en del kommuner valt att ta ut en avgift eller krävt föranmälan för biljetten.

En annan viktig framgång är att vi haft en betydligt lugnare sommar i tågtrafiken jämfört med tidigare år. Färre inställda tåg har inneburit större pålitlighet för resenärerna. Busstrafiken har också rullat på stabilt, även om vi noterat vissa avgångar med fulla bussar. Det är ett tecken på ökat resande, men också något vi behöver analysera inför kommande somrar för att säkerställa att alla får plats.

*

Som politiker i SCV-majoriteten är vi glada över den positiva utvecklingen. Det är viktigt att ta tillvara de ljuspunkter som finns. Men vi har samtidigt stor respekt för att kollektivtrafiken inte är utan problem. Vi vet att tågtrafiken fortfarande upplevs som osäker av många, att kapacitetsutmaningar finns, och att hela kollektivtrafiken påverkas av kostnadsutvecklingen.

Därför ser vi de här resultaten inte som en anledning att luta oss tillbaka, utan som en bekräftelse på att vårt arbete är på rätt väg. Vi kommer fortsätta stärka kollektivtrafiken, värna resenärernas förtroende och utveckla nya lösningar för att fler ska välja att resa hållbart i vår region.

*

Vi vill också rikta en uppmaning till länets invånare: prova kollektivtrafiken! Varje resa som görs med buss eller tåg är en vinst för både miljön och samhället i stort. Ju fler som reser tillsammans, desto starkare blir kollektivtrafiken. Vi i SCV-majoriteten är fast beslutna att fortsätta arbetet för en trygg, tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik i Region Kalmar län. Vi gläds åt att fler redan börjat resa med länstrafiken denna sommar.

Peter Wretlund (S), regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande

Linda Eriksson (C), ledamot kollektivtrafiknämnden

Sara Kånåhols (V), ledamot kollektivtrafiknämnden