VIDEO: KRAFTIG LÄCKA UPPTÄCKT I FRÖDINGE

Vid 19-tiden på måndagen upptäcktes en vattenläcka i Frödinge. Nu kan vattnet komma att behöva stängas av en tid för närboende. VEMAB räknar med att lagat läckan vid 01-tiden.

Vimmerby Energi- och Miljö AB är på plats i Frödinge och har lokaliserat vattenläckan på Kyrkgatan i Frödinge.

– Vi påbörjar arbetet nu och i morgon bitti hoppas vi inte att det märks att vi har varit där. Vattnet kommer behöva stängas av lite och genomfart med fordon är inte möjlig, säger Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB.

Hur många berörs?

– Det blir de boende i området runt Fasanvägen, men vi hoppas kunna fixa till den här läckan rätt så snabbt. Det är ett 50-tal hushåll som berörs av det här.

Det är möjligt att vattnet kommer och går lite under tiden. När vattnet sätts på igen kan det också bli brunt eller grumligt. Man ska då spola i kranen tills det är klart igen, men vattnet är inte hälsofarligt att förtära.

Uppdatering, 22.35-tiden:

Vattenläckan är på mer än tre meters djup och ännu inte lokaliserad.

– Vi kommer sänka trycket i hela Frödinge samhälle för att kunna arbeta vidare, meddelar Ola Lindblad.

VEMAB räknar med att ha kunnat laga läckan till 01-tiden natten mot tisdag.