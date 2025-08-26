DEBATT: Därför säger M nej till vindkraft i Locknevi

Moderaterna i Vimmerby säger NEJ till Vindkraft – Vi står på medborgarnas sida I Vimmerby, liksom på många andra platser i Sverige, pågår en intensiv debatt kring vindkraft och dess effekter på vår lokala miljö och landskapsbild.

Vi i Moderaterna i Vimmerby förstår den oro som många av våra medborgare känner inför planerna på att uppföra 30 vindkraftverk i området kring Locknevi. Dessa verk skulle, om de blir verklighet, förändra vår vackra landskapsbild för all framtid. Moderaterna i Vimmerby vill vara tydliga: vi säger NEJ till vindkraftsprojektet.

Som det parti som tar täten mot vindkraft i vår kommun har vi redan i december 2023 lämnat in en motion för att Vimmerby ska profilera sig som en vindkraftsfri kommun. Trots detta viktiga steg fick vi tyvärr inte det stöd vi hoppats på från Centern, Vänstern och Socialdemokraterna.

Deras brist på stöd är en besvikelse, men vi ger oss inte. Vi anser att det är vår plikt att stå på medborgarnas sida, för att skydda vårt unika landskap och bevara det för framtida generationer. Vindkraftverk innebär inte bara en förändring i landskapsbilden, utan också potentiella risker för lokalt djurliv och en minskad attraktionskraft för vår lokala turism, en av våra viktigaste näringar.

En fråga om äganderätt och rättvisa

Äganderätten är en central moderat fråga. Vi värnar privatpersoners rätt att äga och förvalta sin mark – det är grundläggande för den svenska demokratin. Men vi anser att denna rätt inte ska innebära att en markägare kan utnyttja sin egendom för att dra nytta av vindkraften, medan andra får betala ett högt pris — exempelvis med kraftigt minskat fastighetsvärde, ibland med upp till 50 %, för att de bor nära ett vindkraftverk.

Det är inte rimligt att vissa kan tjäna på att bygga vindkraft, medan andra tvingas bära en oförutsägbar och ofta betydande börda i form av minskad fastighetsvärde och försämrad livskvalitet.

Vi vill att äganderätten ska skyddas, men också att det ska finnas rimliga och rättvisa regler som fördelar fördelarna och kostnaderna rättvist – inte enbart till de som äger marken.

Vi fortsätter kampen

Moderaterna i Vimmerby är fast beslutna att använda alla tillgängliga verktyg för att stoppa detta projekt, inklusive att kämpa för att använda kommunens veto mot specifika vindkraftsprojekt. Vi kommer att fortsätta arbeta för en energipolitik som tar hänsyn till miljö, ekonomi och rättvisa, utan att offra våra invånares trygghet och landskapets skönhet. Vi uppmanar alla medborgare att göra sina röster hörda och stå med oss i denna kamp för att säkerställa att Vimmerby förblir den natursköna och trygga plats som vi alla värnar om. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Niklas Gustafsson,

Oppositionsråd (M)