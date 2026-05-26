26 maj 2026
LIVE: Följ Dackarnas tuffa match mot Smederna med oss!

Avon van Dyck och hans Dackarna tar emot Smederna i afton. Foto: Simon Henriksson

SPEEDWAY 26 maj 2026 16.30

I kväll är det dags för speedway igen på Skrotfrag Arena. Dackarna, med en seger och en förlust, tar emot Smederna som kört in tre raka segrar. 

Dackarna åkte på ett tungt avbräck när Tai Woffinden skadade sig på nytt. Han utgår ur startsjuan jämfört med senast och ny i laget är William Drejer, som gör sin dackedebut. 

Smederna kommer med ett starkt lag, med flera tidigare dackeprofiler i form av Andzejs Lebedevs och Maciej Janowski, och har gått som tåget så här långt in på säsongen. 

Dackarnas startsjua:

1) Artem Laguta
2) Timo Lahti
3) Matias Nielsen
4) William Drejer
5) Nazar Parnitskyi
6) Tomas H Jonasson
7) Avon van Dyck

Smedernas startsjua: 

1) Kim Nilsson
2) Mathias Pollestad
3) Maciej Janowski
4) Gleb Chugunov
5) Andzejs Lebedevs
6) Daniel Henderson
7) Joel Andersson

Här nedan kan ni följa matchen, heat för heat, hela vägen i mål.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

