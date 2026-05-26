Räddningstjänsten gjorde kontroll efter brand vid radhus i Södra Vi

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick rycka ut och göra en kontroll vid ett radhus i Södra Vi på tisdagseftermiddagen.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.54 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om brand i byggnad i Södra Vi.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.20-tiden att räddningstjänsten fick samtal från en person som hade släckt en flammande brand i sitt radhus i Södra Vi. Räddningstjänsten är just nu på plats och kontrollerar att branden inte har letat sig vidare och spridit sig till byggnadens konstruktion.

Roger Linder vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att insatsen är avslutad. Det rör sig om en mindre brand i ytterpanelen på fastigheten.

– Det har gått bra sedan larmet gick. Det man kan säga är att vi åkte dit för kontroll. Det var ingen brand och ingen rök när larmet ringdes in utan man var oroliga för om det hade spridit sig. Det vi har gjort är att vi har brutit upp ytterpanelen och gjort kontroll med värmekamera. Det fanns inga förhöjda temperaturer och vi har lämnat över till fastighetsägaren, säger Roger Linder.

