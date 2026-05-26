Kommunala bolaget donerar bil till hjälporganisation – ska till Ukraina

Petra Borrud, Kennerth Eliasson och Olle Fogelin vid bilen som VEMAB nu genom Operation Change donerar till Ukraina.

Det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö uppdaterar just nu sin fordonspark. I samband med det donerar man en bil, som inte längre ska användas, till en hjälporganisation. Den kommer att hamna i Ukraina. – Det är viktigt för oss att den hamnar på rätt ställe, säger Petra Borrud, controller på VEMAB.

Det fullskaliga kriget i Ukraina fortsätter och är inne på sitt fjärde år. Nu väljer det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB att göra en insats.

I samband med att man själva uppdaterar sin fordonspark såg man en möjlighet att hjälpa andra.

– Många branschkollegor har donerat olika saker till Ukraina och vi vill inte vara sämre. Vi tänker på elnätet och elförsörjningen och när vi nu byter bilar, så donerar vi en som kan användas där. Petra har jobbat mycket med det här och försökt hitta en bra mottagande organisation, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Under tisdagseftermiddagen var Kennerth Eliasson från hjälporganisationen Operation Change på plats i Vimmerby för ett överlämnande av nycklarna till bilen.

– Egentligen är inte bilar vår grej, utan vi samlar ihop grejer i Sverige och transporterar ned till Ukraina, där vi har ett eget lager och distribuerar ut till behövande. Vi har hela tiden fyra till fem svenska volontärer på plats och det handlar om medicinsk utrustning, begagnade brandsläckare, begagnade bildäck och kläder givetvis, berättar han.

Nytta av gamla bildäck

Gamla bildäck i Sverige kan komma väl till pass i Ukraina.

– Man bygger om bilar till ambulanser och försörjer fronten, men däcken går ofta sönder på grund av splitter och liknande. Vi är lite av städgummor i Sverige kan man säga. Ofta är sådant här bara i vägen här och även daterade. De måste förstöras och då är det en kostnad för företag. Nu slipper man den kostnaden, vi kommer och hämtar det och det är en winwin.

Har ni fått mycket sådant här från kommunala bolag?

– Inte vad jag känner till, men bilar är inte vår specialgrej heller.

Ett par alternativ

Operation Change, som har runt 150 volontärer i Sverige och Ukraina, tar inte emot något utan att ha en tanke på vart det sedan ska ta vägen.

– Vi har en mottagare för det som vi tar emot och de saker vi kör ned. Det är en läkare i Sverige som har kontakt med många ukrainska läkare samtidigt och sedan kontaktar vi företag om de vill donera något särskilt som behövs. Det är ganska många som kontaktar oss och frågar om man kan ha nytta av det här. Jag vet inte hur många rullstolar och tunga operationsbord från regioner som vi kört ned.

Exakt var bilen från Vimmerby hamnar är ännu inte klart.

– Vi utvärderar och har ett par alternativ nu. Vi försöker bedöma var den gör mest nytta.

Givet med Ukraina

För VEMAB har det varit viktigt att hitta en pålitlig aktör att använda sig.

– Det är viktigt för oss att det hamnar på rätt ställe och vi har varit i kontakt med flera som visat intresse. Att det föll på Operation Change beror på att det finns en länk via vår branschorganisation Energiföretagen, säger Petra Borrud.

Att det skulle bli just Ukraina var givet.

– Ja, det var självklart. Sedan har det tagit lång tid. När vi började med detta var det kallt i Vimmerby och det rapporterades om att man frös i Ukraina, säger Olle Fogelin.

Kan det bli fler bilar på sikt?

– Nu är det den här det handlar om. Vi kan inte ge bort fast egendom sådär, utan det måste gå genom alla instanser. Vi har äskat om det här i styrelsen och så har styrelsen gått till ägaren. Det blev den här lösningen och den är jättepositiv.

Har varit på plats

Kennerth Eliasson, som med sina småländska rötter blivit lite ansvarig för just Småland, har själv donerat en tidigare ägd Volvo till Ukraina.

– Jag fick bilder när den var i tjänst och det är riktigt häftigt.

För cirka ett år sedan var han själv också på plats i det krigshärjade landet.

– Första dagarna, när man hörde drönare och artilleriet när man var nära fronten, var det lite omtumlande. Men sedan är det inte så farligt att vara civil person i Ukraina. Fler dör i trafiken än det är civila som dör där. Jag kände mig inte otrygg så, förutom de första dygnen.