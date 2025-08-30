REPLIK: Mångfald bygger Sverige, fakta talar tydligare än fördomar

I en debattartikel den 12 augusti i Dagens Västervik beskriver företrädare från SD i Kalmar ökningen av utrikes födda som ett problem och kopplar mångfald till utanförskap och kriminalitet.

Jag vill här bemöta dessa påståenden med fakta som visar hur utrikes födda faktiskt bidrar till svensk välfärd, utbildning och samhällsutveckling, samt hur vi i Socialdemokraterna föreslår långsiktiga lösningar som stärker hela samhället.

Utrikes födda i välfärden

En aspekt som SD helt utelämnar är att en stor del av vår välfärd står och faller med utrikes födda.

Inom vård och omsorg är nästan var tredje undersköterska född utanför Sverige (SCB, Arbetskraftsundersökningen 2023).

Inom hälso- och sjukvården är 34 procent av alla läkare och 30 procent av tandläkarna utrikes födda (Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2023).

I äldreomsorgen har över 40 procent av personalen utländsk bakgrund (SKR, 2022).

Dessa människor håller svensk välfärd igång, särskilt under kriser som pandemin. Utan deras insatser skulle både sjukvården och äldreomsorgen stå inför en ännu större kris än den vi redan ser.

Utbildning stärker integrationen

Det är heller inte sant att utrikes födda står utanför utbildning. Tvärtom. SCB visar att andelen utrikes födda i åldern 20–64 år med eftergymnasial utbildning ökade från 27 procent år 2000 till nästan 40 procent 2020. Och enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ 2023) hade 30 procent av alla högskolenybörjare utländsk bakgrund. Det betyder att morgondagens akademiker, forskare och ingenjörer har rötter i hela världen, och bygger framtidens Sverige.

Kriminalitet och parallella samhällen är konsekvenser, inte orsaker

SD kopplar ofta invandring direkt till kriminalitet och parallella samhällen. Men det är en förenklad bild som döljer de verkliga orsakerna. Forskning från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att brottslighet framför allt hänger ihop med socioekonomiska faktorer, arbetslöshet, trångboddhet, skolmisslyckanden och brist på framtidstro. När dessa problem samlas i vissa bostadsområden växer också risken för utanförskap och kriminalitet.

Parallella samhällen uppstår inte för att människor har olika bakgrund, utan för att samhället misslyckas med att ge likvärdiga förutsättningar för utbildning, arbete och trygghet. Det är därför vi socialdemokrater driver politik för att bryta segregationen med satsningar på skolan, på fler jobb och på språk och utbildning. Vi ser att integration inte är något som sker av sig självt, det kräver långsiktiga investeringar och ett samhälle som håller ihop.

När SD pekar finger mot invandring som problemet blundar de för helheten. Kriminalitet är inte ett ursprungligt drag hos någon folkgrupp, det är ett samhällsproblem som kräver gemensamt ansvar. Och här erbjuder Socialdemokraterna konkreta lösningar, medan SD fastnar i retorik.

Politik som ser helheten

Skillnaden mellan Socialdemokraternas politik och SD:s är tydlig. Vi socialdemokrater ser problemen, men vi kommer också med lösningar som håller hela vägen. Till exempel så föreslog vi lokalt i Västervik senast i juni att införa språkpraktik för nyanlända, för att snabbare ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Något som SD röstade emot.

Samtidigt valde SD att rösta ja till förslaget om språktest för den som ska arbeta i vården, något vi också står bakom, eftersom det är avgörande för kvaliteten i välfärden. Men skillnaden är att vi ser helheten: det räcker inte att bara ställa krav i slutändan, man måste också ge verktyg för att människor ska kunna nå dit. När vi socialdemokrater vill kombinera språkpraktik med tydliga krav, väljer SD att säga nej till vägen fram och bara ja till kontrollen på slutet. Det är att börja i fel ände.

Mångfald gynnar hela samhället

SD beskriver mångkultur som ett problem. Men forskning visar motsatsen. Enligt OECD (2019) och EU-kommissionen (2020) leder mångfald till ökad innovation, bättre problemlösning och högre lönsamhet i företag. Svenskt Näringsliv (2021) konstaterar att företag med blandad bakgrund bland medarbetarna är mer framgångsrika internationellt och bättre på att hitta nya marknader. I en tid när världen blir allt mer sammanlänkad är det just mångfalden som gör Sverige starkt.

Och vad är egentligen motsatsen till mångfald? Enfald. Det är inte bara fattigt som idé – det är ett verkligt hot mot ett land som vill vara en del av framtiden.

Min egen berättelse

Jag kom själv till Sverige hösten 2013 tillsammans med mina små barn. De har vuxit upp här, gått i svenska skolor och känner sig helhjärtat som svenskar. När vi är utomlands och någon frågar varifrån de kommer, svarar de utan tvekan: Sverige. Att ifrågasätta deras svenskhet, som SD ofta gör, är inte bara sårande, det är att blunda för verkligheten.

Slutsats

SD vill få oss att tro att antalet utrikes födda är problemet. Men siffrorna visar något helt annat: utrikes födda bidrar till välfärden, utbildningen, näringslivet och framtiden. Det som hotar vårt samhälle är inte mångfalden, utan att fastna i enfaldiga fördomar istället för att se människors lika värde och den styrka vi bygger tillsammans.

Reem Alhaddad

Socialdemokraterna