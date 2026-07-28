Lambert i sitt livs form säkrade segern: "Ville nog verkligen slå oss"

Robert Lambert blev föga förvånande tungan på vågen till slut. Han vann nomineringsheatet och stod för flera omkörningar under kvällen. – Det var en tuff match och när det handlar om sista heatet är det inte alltid lätt, säger han.

Robert Lambert var omutlig i går mot Vargarna och nog var det tuffare motstånd för honom den här tisdagskvällen. Han inledde förvisso med två andraplatser, men därefter vann han sina tre kvarvarande heat och var den stora anledningen tillsammans med Grzegorz Zengota, Rohan Tungate och Anton Karlsson till att Västervik lyckades vinna derbyt.

Lambert fick jaga i nomineringsheatet, men flög fram på ovalen och tack vare honom blev det 3-3 i heatet i stället för 5-1.

– Det var en tuff match och när det handlar om sista heatet är det inte alltid lätt. Att Målilla har femettläge är ingen härlig sak att se när man är förare och ligger där bakom, men min cykel var snabb och jag kunde göra ett drag mot Matias (Nielsen) och sedan tittade Artem (Laguta) efter honom och då var jag där, säger Robert Lambert.

Hur viktigt är det för Västervik att besegra Dackarna?

– Det är viktigt. Det är derby och det finns en rivalitet. Morgan ville nog verkligen slå oss i kväll, men jag är glad för laget och att vi vann. Vi har kämpat med skador och sådär, men vi har gjort det bra som satt oss i den här positionen.

Redan slutspelsklart

Västervik är redan slutspelsklart, men jagar förstås en topp två-placering.

– Det här var viktiga poäng för laget. Det var superviktigt och vi är i en bra position.

Du flyger fram där ute. Vad säger du om din egen form?

– Det funkar bra. Jag är glad över hur det funkar för mig och jag kämpar hårt för att bli ännu bättre. Det kan gå fort tills det inte funkar, så jag ska fortsätta att försöka bli bättre.